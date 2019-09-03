Resumão da 4ª Rodada da Copa ES: Vitória é líder e Tiva vence clássico

A quarta rodada da Copa Espírito Santo trouxe um novo líder para a competição. O Vitória atropelou o Linhares no Salvador Costa com direito a hat-trick de Carlos Vitor e tomou a ponta da tabela da competição. No Clássico dos Gigantes, a Desportiva bateu o Rio Branco por 1 a 0 com gol no fim da partida. Festa grená e tristeza capa-preta. Vamos ao resumo da quarta rodada.
Vitória 5 x 0 Linhares - Voo da Águia
O vitória massacrou o Linhares, ganhou por 5 a 0, no Salvador Costa e assumiu a liderança da Copa Espírito Santo. Porém, cabia mais, muito mais. Diante de uma equipe frágil, o Alvianil de Bento Ferreira sobrou. Vitinho, Thiago e Carlos Vitor (três vezes) marcaram os gols do Vitória. Só festa no Ninho da Águia.
Sport 0 x 4 Tupy - Índio Guerreiro
Após três derrotas consecutivas nas três rodadas iniciais, o Tupy enfim comemorou a primeira vitória na Copa Espírito Santo. Na tarde de sábado (31), jogando no estádio Robertão, na Serra, o time Canela Verde venceu o Sport-ES, por 4 a 0. Marcos Vinícius Pitbull, Bruno Paixão, Emerson Balotelli e Luiz Fernando, todos no primeiro tempo, marcaram para o clube de Vila Velha.
Real Noroeste 1 x 1 Serra - A liderança se foi
Real Noroeste e Serra se enfrentaram no Rochão e ficaram no empate em 1 a 1, com gols de Rael e Patrick, pela quinta rodada. O resultado acabou com os 100% de aproveitamento de ambos. Quem se aproveitou foi o Vitória-ES, que assumiu a ponta.
Pinheiros 1 x 1 Vilavelhense - Empate no Norte
No João Soares de Moura Filho, Pinheiros e Vilavelhense fizeram um jogo com muitas emoções, definido apenas no fim e ficaram no empate de 1 a 1. Aos 39 minutos, Hiuri aproveitou um cruzamento na área e abriu o placar para o Vila, de cabeça. Três minutos depois, Wagnão Balotelli foi derrubado dentro da área pelo goleiro Juninho. O mesmo Wagnão bateu forte no canto direito do arqueiro e empatou o jogo.
Desportiva 1 x 0 Rio Branco - Festa Grená
Teve festa das torcidas nas arquibancadas (e briga do lado de fora), mascotes, bandeiras, papel picado e bola na rede. Principal jogo desta 4ª rodada da Copa Espírito Santo, o duelo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco não acontecia há sete anos. E pra matar a saudade do torcedor, o jogo foi bem movimentado no Engenheiro Araripe. Porém o gol só saiu no finzinho da partida, com Matheus Bidick cobrando pênalti e definindo o triunfo grená por 1 a 0.