Resumão da 2º rodada da Copa ES: Real apronta e clássico decepciona

Depois de um início eletrizante, aparece ter pisado no freio. A vitória doencerrou, na noite de terça-feira (20), uma rodada de poucos gols e que teve um clássico que decepcionou os torcedores. O estagiário demorou, mas enfim preparou o resumão da rodada que deu bom para os merengues capixabas e para o Serra, que dividem a liderança da competição estadual.