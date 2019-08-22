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Resumão da 2º rodada da Copa ES: Real apronta e clássico decepciona

Serra e Real Noroeste dividem a liderança da Copa Espírito Santo e vão embalados para a terceira rodada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 10:16

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 10:16

Mailson, zagueiro do Real Noroeste, sobe alto para garantir o gol da vitória sobre a Desportiva Crédito: Reprodução/FES
Depois de um início eletrizante, a Copa Espírito Santo parece ter pisado no freio. A vitória do Real Noroeste sobre a Desportiva por 1 a 0 encerrou, na noite de terça-feira (20), uma rodada de poucos gols e que teve um clássico que decepcionou os torcedores. O estagiário demorou, mas enfim preparou o resumão da rodada que deu bom para os merengues capixabas e para o Serra, que dividem a liderança da competição estadual.   
Caminho do Gol: veja como os times balançam as redes na Copa ES
Vitória 0 x 0 Rio Branco - Brilho só nos refletores 
Vitória e Rio Branco empatam na reinauguração dos refletores Crédito: Daniel Pasti
Em um dia de solenidades para a reinauguração dos refletores do Salvador Costa, o bom futebol esqueceu de dar o ar da graça. Vitória e Rio Branco tiveram poucas chances de gols e ficaram mesmo no 0 a 0. Os torcedores que compareceram ao Ninho da Águia ficaram decepcionados nas arquibancadas. 
Pinheiros 2 x 1 Tupy - Festa na volta pra casa  
Com direito a dancinha e tudo mais, o Pinheiros venceu o Tupy por 2 a 1 Crédito: Lucas Agrizzi/ Pinheiros FC
O Verdão do Norte comemorou seu retorno ao estádio João Soares de Moura Filho com uma boa vitória: 2 a 1 sobre o Tupy. O camisa 10 Bombom foi o nome do jogo com um gol e uma assistência para Wagnão Balotelli. Com o resultado, o Verdão mostra que não está a passeio no torneio. 
Sport 0 x 1 Serra - Na conta do chá
O Serra bateu o Sport por 1 a 0 com um gol de pênalti Crédito: Reprodução/FES
Jogando como visitante dentro de seus domínios, o Serra derrotou o Sport por 1 a 0.  O Tricolor Serrano não teve uma grande atuação, mas foi cirúrgico para aproveitar a chance que teve na partida. Gian Carlo, em cobrança de pênalti, ainda na etapa inicial garantiu a vitória. Resultado que deixa o Serra na ponta da tabela.
Desportiva 0 x 1 Real Noroeste - Travessura no Klebão
Maílson, zagueiro do Real Noroeste, sobe alto para garantir o gol da vitória sobre a Desportiva Crédito: Emanuela Afonso/Globoesporte.com/es
O Real Noroeste aprontou no Kleber Andrade ao vencer a Desportiva por 1 a 0, com gol do zagueiro Maílson. A Locomotiva Grená que conquistou uma boa vitória sobre o Sport,na primeira rodada, não se encontrou e saiu de campo com uma indigesta derrota. O Real Noroeste segue como um dos time mais "embaçados" da Copa ES. 
3ª Rodada da Copa Espírito Santo 
Rio Branco x Pinheiros - Sábado (24) às 15h no Kleber Andrade
Serra x Linhares - Sábado (24) às 15h no Robertão
Vilavelhense x Vitória - Sábado (24) às 15h no Gil Bernardes
Tupy x Desportiva - Domingo (25) às 10h30 no Gil Bernardes 
Real Noroeste x Sport- Domingo (25) às 15h no Rochão

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