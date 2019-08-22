Resumão da 2º rodada da Copa ES: Real apronta e clássico decepciona

Depois de um início eletrizante, a Copa Espírito Santo parece ter pisado no freio. A vitória do Real Noroeste sobre a Desportiva por 1 a 0 encerrou, na noite de terça-feira (20), uma rodada de poucos gols e que teve um clássico que decepcionou os torcedores. O estagiário demorou, mas enfim preparou o resumão da rodada que deu bom para os merengues capixabas e para o Serra, que dividem a liderança da competição estadual.
Vitória 0 x 0 Rio Branco - Brilho só nos refletores
Em um dia de solenidades para a reinauguração dos refletores do Salvador Costa, o bom futebol esqueceu de dar o ar da graça. Vitória e Rio Branco tiveram poucas chances de gols e ficaram mesmo no 0 a 0. Os torcedores que compareceram ao Ninho da Águia ficaram decepcionados nas arquibancadas.
Pinheiros 2 x 1 Tupy - Festa na volta pra casa
O Verdão do Norte comemorou seu retorno ao estádio João Soares de Moura Filho com uma boa vitória: 2 a 1 sobre o Tupy. O camisa 10 Bombom foi o nome do jogo com um gol e uma assistência para Wagnão Balotelli. Com o resultado, o Verdão mostra que não está a passeio no torneio.
Sport 0 x 1 Serra - Na conta do chá
Jogando como visitante dentro de seus domínios, o Serra derrotou o Sport por 1 a 0. O Tricolor Serrano não teve uma grande atuação, mas foi cirúrgico para aproveitar a chance que teve na partida. Gian Carlo, em cobrança de pênalti, ainda na etapa inicial garantiu a vitória. Resultado que deixa o Serra na ponta da tabela.
Desportiva 0 x 1 Real Noroeste - Travessura no Klebão
O Real Noroeste aprontou no Kleber Andrade ao vencer a Desportiva por 1 a 0, com gol do zagueiro Maílson. A Locomotiva Grená que conquistou uma boa vitória sobre o Sport,na primeira rodada, não se encontrou e saiu de campo com uma indigesta derrota. O Real Noroeste segue como um dos time mais "embaçados" da Copa ES.
3ª Rodada da Copa Espírito Santo
Rio Branco x Pinheiros - Sábado (24) às 15h no Kleber Andrade
Serra x Linhares - Sábado (24) às 15h no Robertão
Vilavelhense x Vitória - Sábado (24) às 15h no Gil Bernardes
Tupy x Desportiva - Domingo (25) às 10h30 no Gil Bernardes
Real Noroeste x Sport- Domingo (25) às 15h no Rochão