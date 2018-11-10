Resenha e emoção: craques do passado do Flamengo encontram fãs no ES

Craques do passado do Flamengo no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Craques reunidos, muitas histórias para contar e emoção de sobra. Uri Geller, Athirson, Adriano, Thiago Coimbra, Sávio, Ronaldo Angelim, Nunes, Andrade, Marinho, Adílio, Leandro, Lico e Tita receberam o carinho dos torcedores capixabas na noite desta sexta-feira (09), em um encontro com fãs. Esses craques do passado vão entrar em campo neste sábado (10), a partir das 16 horas, no estádio Kleber Andrade, no Heróis da Nação.

Para reunir esse pessoal é complicado, muito difícil mesmo. Tem gente que tem mais de um ano que não vejo, que não falo. Quando encontra, a gente volta aos anos 80. É um grupo maravilhoso, lembramos de muitas coisas boas, coisas que não deram certo também (risos), disse Andrade, ex-jogador e campeão brasileiro como técnico em 2009.

Tímido como de costume, Ronaldo Angelim, o Magro de Aço, não segurou as lágrimas diante dos muitos aplausos dos fãs. Fico feliz de estar no meio dessa rapaziada. Eu nem sonhava em jogar no Flamengo e hoje estou aqui ao lado desses craques, disse o zagueiro, autor do gol do título de 2009.

A emoção de Ronaldo Angelim no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Sávio, o único capixaba da turma, endossou o discurso do parceiro. O que presencie agora foi pura emoção do Angelim. Sinto uma emoção enorme de representar esse clube em um evento tão especial e tão rico como esse, ainda mais no meu Estado. Sou capixaba com orgulho.

Não faltou resenha, claro. Rondinelli, que chegou durante a entrevista coletiva, quebrou o protocolo: interrompeu os discursos para abraçar um por um. Isso aqui é Flamengo, disse o Deus da Raça, que arrancou muitas gargalhadas dos torcedores no evento.

Craques do passado do Flamengo no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O analista de produção Gilson Lima saiu de São Paulo para ver, mais uma vez, os craques do passado de pertinho. Ele esteve na companhia da esposa Karen e da filha Mylena. "É a quinta vez que venho ao Espírito Santo para esse encontro com os ex-jogadores do Flamengo. Muitos, inclusive, já viraram meus amigos".



