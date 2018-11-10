Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Heróis da Nação

Resenha e emoção: craques do passado do Flamengo encontram fãs no ES

Ex-jogadores como Athirson, Sávio, Andrade e Uri Geller estiveram em hotel de Vitória. Angelim não segurou as lágrimas

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 01:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 01:18
Craques do passado do Flamengo no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Craques reunidos, muitas histórias para contar e emoção de sobra. Uri Geller, Athirson, Adriano, Thiago Coimbra, Sávio, Ronaldo Angelim, Nunes, Andrade, Marinho, Adílio, Leandro, Lico e Tita receberam o carinho dos torcedores capixabas na noite desta sexta-feira (09), em um encontro com fãs. Esses craques do passado vão entrar em campo neste sábado (10), a partir das 16 horas, no estádio Kleber Andrade, no Heróis da Nação.
Para reunir esse pessoal é complicado, muito difícil mesmo. Tem gente que tem mais de um ano que não vejo, que não falo. Quando encontra, a gente volta aos anos 80. É um grupo maravilhoso, lembramos de muitas coisas boas, coisas que não deram certo também (risos), disse Andrade, ex-jogador e campeão brasileiro como técnico em 2009.
Tímido como de costume, Ronaldo Angelim, o Magro de Aço, não segurou as lágrimas diante dos muitos aplausos dos fãs. Fico feliz de estar no meio dessa rapaziada. Eu nem sonhava em jogar no Flamengo e hoje estou aqui ao lado desses craques, disse o zagueiro, autor do gol do título de 2009.
A emoção de Ronaldo Angelim no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Sávio, o único capixaba da turma, endossou o discurso do parceiro. O que presencie agora foi pura emoção do Angelim. Sinto uma emoção enorme de representar esse clube em um evento tão especial e tão rico como esse, ainda mais no meu Estado. Sou capixaba com orgulho.
Não faltou resenha, claro. Rondinelli, que chegou durante a entrevista coletiva, quebrou o protocolo: interrompeu os discursos para abraçar um por um. Isso aqui é Flamengo, disse o Deus da Raça, que arrancou muitas gargalhadas dos torcedores no evento.
Craques do passado do Flamengo no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O analista de produção Gilson Lima saiu de São Paulo para ver, mais uma vez, os craques do passado de pertinho. Ele esteve na companhia da esposa Karen e da filha Mylena. "É a quinta vez que venho ao Espírito Santo para esse encontro com os ex-jogadores do Flamengo. Muitos, inclusive, já viraram meus amigos". 
 
O analista de produção Gilson Lima, a esposa Karen e a filha Mylena saíram de São Paulo para encontrar os craques do Flamengo no Espírito santo Crédito: Fernando Madeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados