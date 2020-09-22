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Representante de Bale faz duras críticas a postura do Real Madrid

Jonathan Barnett disse que o clube merengue não foi respeitoso com o jogador e descartou o retorno para a equipe espanhola após o fim do empréstimo do galês com o Tottenham...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 10:41
Crédito: Bale retornou ao Tottenham após sete anos no futebol espanhol (Divulgação/Tottenham
O representante de Gareth Bale, Jonathan Barnett, criticou fortemente o Real Madrid por conta da situação vivida pelo galês dentro do clube merengue, em entrevista ao "The Telegraph". O agente também descartou um retorno para o gigante espanhol e abriu possibilidade para que o atacante permaneça mais tempo no Tottenham após assinar contrato de empréstimo por uma temporada.
- Se acordou que sua carreira no Real Madrid acabou. Foi uma acumulação de choque de personalidades, de não se ver apoiado, foram muitas coisas diferentes. Para alguém que fez tão bem ao Real Madrid, não recebeu o respeito que merecia. Com o que conquistou, deveriam estar beijando o chão que Bale caminha.Aos 31 anos, o atleta tem contrato até 2022 com a equipe merengue, mas Barnett espera que o veterano aproveite o retorno à Inglaterra nesta temporada.
- O mais importante é que desfrute do futebol e esteja jogando bem. É um homem maduro e sabe o que quer da vida. É, provavelmente, o jogador de maior sucesso produzido na Grã-Bretanha e há muitas coisas que ele quer fazer na vida. Vamos esperar.
Apesar de não confirmar o prorrogamento da estadia de Bale no Tottenham, há indícios sobre uma permanência definitiva. O galês brilhou com a camisa do time inglês entre 2007 e 2013, antes de se transferir para o Real Madrid, e espera ter o mesmo sucesso de sua primeira passagem e recuperar o bom futebol após poucas oportunidades com Zidane.

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