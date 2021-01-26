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Renovação automática de Arrascaeta, do Flamengo, sai no BID

Uruguaio tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 21:15

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 21:15

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A renovação automática de Giorgian De Arrascaeta com o Flamengo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda. O meia, contratado no início de 2019, tem vínculo com o clube até dezembro de 2023.
Atletas estrangeiros, por conta do visto de trabalho, costumam ter contratos de até dois anos registrados no futebol nacional. Portanto, a renovação já estava acordada desde a chegada do meia, que veio do Cruzeiro em janeiro de 2019. > Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Em 95 partidas disputadas pelo Flamengo, Giorigian De Arrascaeta tem 28 gols e 30 assistências, sendo um dos atletas mais decisivos do elenco. Com o Manto, o camisa 14 uruguaio já conquistou dois Campeonatos Estaduais, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

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