Renato vê méritos do Grêmio em vitória sobre o Flamengo, e afirma que saída de Everton Ribeiro já estava combinada

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Neste domingo, no Maracanã, o Flamengo não repetiu o bom desempenho que vinha tendo sob o comando de Renato Gaúcho e foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, na 21ª rodada do Brasileirão. Após o jogo - que deixou o time mais longe de Atlético-MG e Palmeiras na tabela -, o treinador buscou dar as explicações.

- Nem sempre vamos desempenhar o futebol que sabemos. No outro jogo, estivemos da mesma forma e vencemos. Digo isso desde o primeiro dia. Todos jogam uma Copa do Mundo contra o Flamengo. Todos querem tirar pontos de nós. É o segundo jogo sob meu comando que não fazemos gol. É uma decisão a cada jogo, não faltou luta. Todos se entregaram, mas sabíamos que seria difícil. Grêmio se doou, correu e foi mais feliz fazendo o gol nos acréscimos do primeiro tempo - afirmou o técnico do Flamengo, ainda no Maracanã.Agora, o Flamengo volta as suas atenções para a disputa da semifinal da Copa Libertadores. Na quarta-feira, no Maracanã, recebe o Barcelona de Guayaquil (EQU) no jogo de ida. A volta será em 29 de setembro, no Estádio Monumental.

De acordo com o treinador, algumas opções feitas neste domingo já foram pensando na partida de quarta, como a substituição de Everton Ribeiro e a entrada de Bruno Henrique, que voltou a atuar pelo time após três semanas.