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futebol

Renato Gaúcho pede reforços no sistema ofensivo

Treinador perdeu Everton Cebolinha nesta semana e espera uma reposição da diretoria...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 22:21

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 22:21
Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Tricolor venceu com gol de Diego Souza e confirmou que vai lutar pelos primeiros lugares na competição nacional.Apesar da felicidade pela vitória, Portaluppi admitiu que o Grêmio precisa de reforços para o sistema ofensivo, já que o time gaúcho não terá mais Everton, negociado com o Benfica-POR.
‘Precisamos de atacantes, é um campeonato longo. Até então, só tivemos saídas. Temos que procurar, mas sempre com os pés no chão’, frisou.
Agora, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, quando o Tricolor mede forças com o Ceará, na Arena Castelão.

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