Renato Gaúcho pede reforços no sistema ofensivo

O Grêmio começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Tricolor venceu com gol de Diego Souza e confirmou que vai lutar pelos primeiros lugares na competição nacional.Apesar da felicidade pela vitória, Portaluppi admitiu que o Grêmio precisa de reforços para o sistema ofensivo, já que o time gaúcho não terá mais Everton, negociado com o Benfica-POR.