Renato Gaúcho comemora vantagem do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O sentimento do Grêmio é de alívio. Mesmo sem jogar bem, o Tricolor conseguiu bater o Juventude por 1 a 0 e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.Na coletiva, Renato Portaluppi vibrou com o resultado e acredita que o Jaconero vai se expor mais dentro de casa.

‘Toda vantagem que você leva para uma decisão é importante. Procuramos um resultado melhor, mas o Juventude dificultou bastante’, declarou, antes de completar:

‘Não tem jogo fácil. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui, e lá o nosso adversário vai ter que se expor'.