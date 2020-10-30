Renato Gaúcho comemora vantagem do Grêmio

O sentimento do Grêmio é de alívio. Mesmo sem jogar bem, o Tricolor conseguiu bater o Juventude por 1 a 0 e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.Na coletiva, Renato Portaluppi vibrou com o resultado e acredita que o Jaconero vai se expor mais dentro de casa.
‘Toda vantagem que você leva para uma decisão é importante. Procuramos um resultado melhor, mas o Juventude dificultou bastante’, declarou, antes de completar:
‘Não tem jogo fácil. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui, e lá o nosso adversário vai ter que se expor'.
Grêmio e Juventude voltam a se encontrar pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi.placeholder