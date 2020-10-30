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futebol

Renato Gaúcho comemora vantagem do Grêmio

Treinador saiu em defesa do seu time e acredita que o Tricolor terá mais espaço no Jaconi...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 00:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 00:31
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O sentimento do Grêmio é de alívio. Mesmo sem jogar bem, o Tricolor conseguiu bater o Juventude por 1 a 0 e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.Na coletiva, Renato Portaluppi vibrou com o resultado e acredita que o Jaconero vai se expor mais dentro de casa.
‘Toda vantagem que você leva para uma decisão é importante. Procuramos um resultado melhor, mas o Juventude dificultou bastante’, declarou, antes de completar:
‘Não tem jogo fácil. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui, e lá o nosso adversário vai ter que se expor'.
Grêmio e Juventude voltam a se encontrar pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi.placeholder

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