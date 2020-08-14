Reinier pode ser emprestado ao Dortmund na próxima temporada

Crédito: Divulgação

Real Madrid e Reinier estão estudando a melhor opção para que o brasileiro seja emprestado na próxima temporada e se desenvolva no futebol europeu. De acordo com o jornal “As”, o Borussia Dortmund é o favorito para contar com o ex-jogador do Flamengo, enquanto o Bayer Leverkusen também está na disputa.Apesar de não ser uma opção a mudança para outro país nos últimos meses, a situação mudou e o objetivo merengue é priorizar um plano esportivo. Com isso, procura-se um clube que o futebol case com o estilo do jovem, que ele tenha minutos, jogue competições europeias e que termine a próxima temporada na metade de cima da tabela do campeonato que for disputar.

As conversas com o Dortmund estão adiantadas e o Real Madrid está feliz com a predisposição de Reinier em entender as mudanças para o seu futuro na equipe. Dessa forma, o brasileiro se deixa guiar pela direção técnica do gigante espanhol e poderá regressar no futuro brigando por mais espaço.

O único problema para a ida à Alemanha é a questão do passaporte comunitário da Espanha, em que o atleta deveria permanecer dois anos ininterruptos no país para conseguir. Indo para o Dortmund ou para o Bayer Leverkusen, o processo se atrasaria e Valladolid e Real Sociedad entram como opções na jogada.