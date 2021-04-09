Reinaldo atropela ciclista no acesso ao CT do São Paulo

O lateral-esquerdo Reinaldo se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira. Ao chegar no CT da Barra Funda para mais um dia de treinamento, o jogador acabou atropelando um ciclista que estava na ciclofaixa.
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De acordo com a assessoria do Tricolor, o jogador prestou todo o atendimento necessário e chamou o Samu. O médico do São Paulo, Jose Sanchez, também prestou atendimento à vítima, que foi levada para o hospital com ferimentos leves.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Vale ressaltar que, na última semana, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente parecido, ao atropelar um ciclista em um supermercado na capital paulista.
O São Paulo treina no período da manhã no CT, assim como vem fazendo nos últimos dias. O clube aguarda um parecer do Governo de São Paulo para a retomada do Campeonato Paulista, que pode acontecer nos próximos dias.