Reinaldo atropela ciclista no acesso ao CT do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O lateral-esquerdo Reinaldo se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira. Ao chegar no CT da Barra Funda para mais um dia de treinamento, o jogador acabou atropelando um ciclista que estava na ciclofaixa.

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De acordo com a assessoria do Tricolor, o jogador prestou todo o atendimento necessário e chamou o Samu. O médico do São Paulo, Jose Sanchez, também prestou atendimento à vítima, que foi levada para o hospital com ferimentos leves.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Vale ressaltar que, na última semana, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente parecido, ao atropelar um ciclista em um supermercado na capital paulista.