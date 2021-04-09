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futebol

Reinaldo atropela ciclista no acesso ao CT do São Paulo

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, quando o jogador entrava no centro de treinamento. Lateral prestou todo o atendimento necessário e a vítima passa bem...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 09:26
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O lateral-esquerdo Reinaldo se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira. Ao chegar no CT da Barra Funda para mais um dia de treinamento, o jogador acabou atropelando um ciclista que estava na ciclofaixa.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
De acordo com a assessoria do Tricolor, o jogador prestou todo o atendimento necessário e chamou o Samu. O médico do São Paulo, Jose Sanchez, também prestou atendimento à vítima, que foi levada para o hospital com ferimentos leves.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Vale ressaltar que, na última semana, o atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, se envolveu em um acidente parecido, ao atropelar um ciclista em um supermercado na capital paulista.
O São Paulo treina no período da manhã no CT, assim como vem fazendo nos últimos dias. O clube aguarda um parecer do Governo de São Paulo para a retomada do Campeonato Paulista, que pode acontecer nos próximos dias.

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