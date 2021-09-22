'Rei do empate' nos clássicos, Corinthians busca primeira vitória em casa contra um rival em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se prepara para mais um clássico nesta temporada. Desta vez o rival será o Palmeiras, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena. O problema, porém, é que tem sido difícil para o Alvinegro vencer jogos desse tipo em 2021. Até aqui são muitos empates e apenas uma vitória, fora de casa. Assim, a busca é conquistar um bom resultado e mostrar a força de Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde o início da atual temporada, no fim de fevereiro, o Timão disputou sete clássicos, quatro pelo Paulistão e três pelo Brasileirão. Até aqui o retrospecto é de uma vitória, cinco empates e uma derrota, aproveitamento de 38,1%. Apesar de não ter perdido muitas partidas contra os rivais, chama a atenção o excesso de igualdades, que puxa para baixo o índice de pontos conquistados.

A única vitória aconteceu contra o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela fase de grupos do estadual. Com gols de Raul Gustavo e Lucas Piton, o Corinthians conquistou um resultado raro em seu retrospecto em clássicos em 2021.Os empates aconteceram contra Palmeiras (2 a 2 pela fase de grupos do Paulistão e 1 a 1 pelo Brasileirão), São Paulo (2 a 2 pela fase de grupos do Paulistão e 0 a 0 pelo Brasileirão) e Santos (1 a 1 pelo Brasileirão).

Já a única derrota do Timão em clássicos em 2021 ocorreu para o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, quando foi derrotado em casa por 2 a 0, na Neo Química Arena, com direito a pênalti perdido por Luan na reta final do jogo.

Até aqui nesta temporada, o Corinthians não conseguiu vencer seus rivais dentro de casa. Foram três empates (Palmeiras e São Paulo - duas vezes) e uma derrota (Palmeiras), já fora de casa o Alvinegro de Parque São Jorge permanece invicto com uma vitória (Santos) e dois empates (Palmeiras e Santos).

Dessa forma, neste domingo, uma vitória sobre o Verdão não significará somente um triunfo em clássico, mas também uma demonstração de força na Neo Química Arena, tão temida em outras épocas, deixando o time quase imbatível em Itaquera. Sem contar que os corintianos não batem os palmeirenses desde julho de 2020, ou seja, há sete partidas.

Confira os resultados do Corinthians em clássicos na temporada 2021:

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Fase de Grupos Paulistão-2021Santos 0 x 2 Corinthians - Fase de Grupos Paulistão-2021Corinthians 2 x 2 São Paulo - Fase de Grupos Paulistão-2021Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Semifinal Paulistão-2021Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileirão-2021Corinthians 0 x 0 São Paulo - Brasileirão-2021Santos 0 x 0 Corinthians - Brasileirão-2021

Retrospecto em clássicos em 2021: