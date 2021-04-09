Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Regularizado, Vanderlei pode estrear pelo Vasco contra o Flamengo

Goleiro foi apresentado no fim da manhã desta sexta-feira. O nome dele já consta no Boletim Informativo Diário, da CBF, e no Boletim Informativo de Registro de Atletas, da Ferj...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:33
Crédito: Vanderlei vestirá a camisa 1, que pertenceu a Fernando Miguel na temporada passada (Rafael Ribeiro/Vasco
Agora só falta o aval físico. Após ser anunciado, passar por exames e apresentado, Vanderlei foi regularizado pelo Vasco. O nome do goleiro consta tanto no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, quanto no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Ferj. Assim, ele pode estrear contra o Flamengo, na quarta-feira.Se isso vai acontecer ou não, é uma decisão do próprio goleiro com a comissão técnica. Nesta sexta-feira, ele explicou que vem de um breve período inativo.
- Fisicamente, fiquei uns dias parado, sem treinar com bola. Vamos ver durante a semana como vai ser a evolução, a parte técnica. Quando eles (comissão) decidirem, eu vou estar com a maior alegria do mundo para ajudar o Vasco - garantiu o novo camisa 1.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Vanderlei recebeu a camisa das mãos de Alexandre Pássaro. O diretor executivo de futebol colecionou palavras para descrever a importância que o jogador de 37 anos terá no grupo.
- Não por qualquer questão com o Lucão, mas pela extrema importante de ter um profissional experiente, de caráter e profissionalismo ímpares puxando a fila de exemplo, de trabalho, que só vai fazer todo mundo crescer, principalmente os goleiros - explicou o dirigente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados