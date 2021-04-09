Regularizado, Vanderlei pode estrear pelo Vasco contra o Flamengo

Crédito: Vanderlei vestirá a camisa 1, que pertenceu a Fernando Miguel na temporada passada (Rafael Ribeiro/Vasco

Agora só falta o aval físico. Após ser anunciado, passar por exames e apresentado, Vanderlei foi regularizado pelo Vasco. O nome do goleiro consta tanto no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, quanto no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Ferj. Assim, ele pode estrear contra o Flamengo, na quarta-feira.Se isso vai acontecer ou não, é uma decisão do próprio goleiro com a comissão técnica. Nesta sexta-feira, ele explicou que vem de um breve período inativo.

- Fisicamente, fiquei uns dias parado, sem treinar com bola. Vamos ver durante a semana como vai ser a evolução, a parte técnica. Quando eles (comissão) decidirem, eu vou estar com a maior alegria do mundo para ajudar o Vasco - garantiu o novo camisa 1.

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Vanderlei recebeu a camisa das mãos de Alexandre Pássaro. O diretor executivo de futebol colecionou palavras para descrever a importância que o jogador de 37 anos terá no grupo.