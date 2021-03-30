Reforço, elenco descansado e time invicto: Como Abel Ferreira reencontrará o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

A chegada de Abel Ferreira no Brasil está marcada para quinta-feira (1). O treinador volta ao trabalho após quase três semanas de descanso ao lado da família, em Portugal, e vai dar sequência ao que tem sido feito pelos auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.No período em que esteve ausente, o comandante viu o time se manter invicto, uma vez que foram três jogos com duas vitórias sobre São Caetano e Ferroviária, além do empate contra o São Bento. O mês de março terminará com cinco jogos, o menor número do Verdão desde o retorno do futebol, em julho passado.

Quando pisar no gramado da Academia de Futebol, Abel também reencontrará uma equipe mais leve mentalmente e fisicamente. Logo após o título da Copa do Brasil, um grupo de atletas, assim como o treinador, tirou alguns dias de descanso. A segunda leva volta com o comandante, na quinta-feira (1). Juntos, vão voltar às atenções para as duas decisões de abril: Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.Os compromissos diante o Defensa y Justicia serão disputados nos dias 7 e 14, enquanto o jogo contra o Flamengo está marcado para 11, no Mané Garrincha, em Brasília. Vale lembrar que quando teve tempo para treinar o Alviverde conseguiu bons resultados. Foi assim diante do River Plate, na Argentina, e nas duas partidas contra o Grêmio.

Uma cara nova estará na Academia na quinta. Danilo Barbosa, velho conhecido de Abel Ferreira, foi contratado por empréstimo até o fim do ano e vai suprir uma das necessidades pedidas pelo comandante. A diretoria trabalha para encorpar o elenco campeão da América.