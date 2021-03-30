Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforço, elenco descansado e time invicto: Como Abel Ferreira reencontrará o Palmeiras
futebol

Reforço, elenco descansado e time invicto: Como Abel Ferreira reencontrará o Palmeiras

Treinador português retoma o trabalho na quinta-feira (1) na Academia Futebol, e começa a preparar o Verdão para mais duas decisões...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco
A chegada de Abel Ferreira no Brasil está marcada para quinta-feira (1). O treinador volta ao trabalho após quase três semanas de descanso ao lado da família, em Portugal, e vai dar sequência ao que tem sido feito pelos auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.No período em que esteve ausente, o comandante viu o time se manter invicto, uma vez que foram três jogos com duas vitórias sobre São Caetano e Ferroviária, além do empate contra o São Bento. O mês de março terminará com cinco jogos, o menor número do Verdão desde o retorno do futebol, em julho passado.
Quando pisar no gramado da Academia de Futebol, Abel também reencontrará uma equipe mais leve mentalmente e fisicamente. Logo após o título da Copa do Brasil, um grupo de atletas, assim como o treinador, tirou alguns dias de descanso. A segunda leva volta com o comandante, na quinta-feira (1). Juntos, vão voltar às atenções para as duas decisões de abril: Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.Os compromissos diante o Defensa y Justicia serão disputados nos dias 7 e 14, enquanto o jogo contra o Flamengo está marcado para 11, no Mané Garrincha, em Brasília. Vale lembrar que quando teve tempo para treinar o Alviverde conseguiu bons resultados. Foi assim diante do River Plate, na Argentina, e nas duas partidas contra o Grêmio.
Uma cara nova estará na Academia na quinta. Danilo Barbosa, velho conhecido de Abel Ferreira, foi contratado por empréstimo até o fim do ano e vai suprir uma das necessidades pedidas pelo comandante. A diretoria trabalha para encorpar o elenco campeão da América.
Abel sai da cidade do Porto na quarta-feira (31) no avião da conselheira Leila Pereira e tem chegada prevista para a manhã do dia seguinte, no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados