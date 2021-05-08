  • Reforço do Red Bull Bragantino, Gabriel Novaes exalta oportunidade e diz: 'Vim com força máxima'
Reforço do Red Bull Bragantino, Gabriel Novaes exalta oportunidade e diz: 'Vim com força máxima'

Revelado pelo São Paulo, onde foi artilheiro da Copinha, o atacante foi comprado pelo Massa Bruta e assinou contrato até 2026. Ele já treina com os novos companheiros...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 13:02

LanceNet

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino apresentou o seu mais novo reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Gabriel Novaes, revelado pelo São Paulo, onde foi campeão e artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. O jogador, que vinha atuando pelo Bahia, foi comprado pelo Massa Bruta e firmou contrato até maio de 2026.
GALERIA> Quais clubes mais gastaram com futebol no Brasil em 2020? Veja o top 20
O jovem de 22 anos treinou com o elenco pela primeira vez na última quinta-feira, e em coletiva falou sobre esse novo desafio em sua carreira.
- É uma grande oportunidade. Hoje o Red Bull Bragantino tem uma grande estrutura para a molecada, está montando um time de jovens. Estou muito feliz. Vim com força máxima para fazer meu trabalho e responder o melhor possível dentro de campo - disse o atleta, que completou:
- O Helinho e Everson conversaram comigo. Contaram que aqui a estrutura é boa, é um clube bacana. Todo mundo é gente boa. Alguns membros da comissão me ligaram convidando e dizendo que o projeto é bacana. Eu vim porque será uma grande oportunidade para mim - encerrou.
Além de São Paulo e Bahia, Gabriel Novaes soma passagens por Barcelona B, Córdoba (Espanha) e Juventude.

