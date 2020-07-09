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Reencontro de Renato com o elenco do Grêmio deve ocorrer apenas em SC

Técnico que foi criticado por frequentar a praia em flexibilização no Rio de Janeiro não tem acompanhado presencialmente os treinos da equipe em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 15:26

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:26

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Mediante a restrição mais rígida de atividades imposta pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Grêmio optou por estruturar uma viagem para a cidade de Criciúma, local onde poderia realizar atividades técnicas, físicas e também coletivas.
E, de acordo com a informação do portal 'Globo Esporte', o reencontro do técnico Renato Portaluppi com o plantel após a pausa forçada deve ocorrer apenas quando a delegação gremista já estiver em Santa Catarina.
Mesmo com a volta dos trabalhos presenciais no CT Luiz Carvalho, pode fazer parte do chamado "grupo de risco", o treinador permaneceu na cidade do Rio de Janeiro onde chegou a ser alvo de críticas por ter sido flagrado na praia quando da flexibilização das medidas sanitárias na capital carioca.
Antes em caráter incerto, a última informação é de que a viagem do Tricolor para o interior do estado catarinense acontecerá na próxima segunda-feira (13). No caso de Renato, ele fará o deslocamento de avião rumo a Florianópolis para, posteriormente, percorrer de carro o trajeto até Criciúma que tem extensão de pouco mais de 200 quilômetros.
Uma possibilidade levantada nos últimos dias foi de que o Grêmio suspendesse a viagem mediante a retomada de medidas menos restritivas do governo gaúcho que o permitissem fazer treinos coletivos em Porto Alegre. Todavia, a diretoria do clube estaria convicta do deslocamento independente do desenrolar desse cenário.

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