Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista–SP, nesta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília).

As duas equipes entraram nesta fase da competição por conta de o Verdão ter vaga na Libertadores e o time de Bragança Paulista possuir o título da Série B de 2019. A partida de volta acontece na semana que vem, dia 5 de novembro, no Allianz Parque.

RETROSPECTO

O Palmeiras já enfrentou o Bragantino 43 vezes na história, com 25 vitórias alviverdes, nove empates e nove derrotas, além de 73 gols marcados e 35 sofridos.

Neste século, desde 2001, foram 16 confrontos e apenas uma derrota do Palmeiras, com 12 vitórias e três empates, 31 gols marcados e 15 sofridos.ÚLTIMA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES

No último confronto, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2020, em 6 de Setembro, o Palmeiras venceu, de virada, o rival no estádio Nabi Abi Chedid por 2 a 1, com gols de Gabriel Veron e Willian. Claudinho fez para o Braga.

O PALMEIRAS NAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL

Na fase de oitavas de final, o retrospecto alviverde na Copa do Brasil é positivo: foram 16 classificações e sete desclassificações. Os anos em que o Alviverde avançou nesta fase específica são: 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Ao todo, o Verdão já entrou em campo pela competição em 154 oportunidades, venceu em 87, empatou em 37 e foi superado 30 vezes, com 292 gols marcados e 150 sofridos.

TUBARÃO E WEVERTON RELACIONADOS NO MASSA BRUTA

Bruno Tubarão está à disposição do Red Bull Bragantino para o duelo contra o Palmeiras nesta quinta (29). O atacante foi substituído com dores na partida contra o Goiás pelo Brasileirão e era dúvida para Barbieri.

Outra novidade para o Braga é a volta do lateral-direito Weverton, que estava afastado com dores no joelho. O jogador treinou sem restrições e foi relacionado.Confira horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Red Bull Bragantino x Palmeiras

Data: 29 de Outubro de 2020Horário: 19hs (de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista – SP

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima-RSAssistentes: Leirson Peng Martins-RS e Lucio Beiersdorf Flor-RSVAR: Daniel Nobre Bins-RS, Antonio Dib Moraes de Souza-PI e Andre da Silva Bitencourt-RS

Transmissão: – SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura para todo o Brasil), com narração de Everaldo Marques, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Ricardinho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito e André Hernan nas reportagens.​O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SporTV Play e Premiere Play.RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista, Claudinho, Artur, Ytalo e Bruno Tubarão. Técnico: Mauricio Barbieri

Desfalque: Raul (atleta já atuou na competição pelo Vasco da Gama)

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes