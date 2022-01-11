Recuperado da Covid-19, Felipe Melo se apresenta para a pré-temporada do Fluminense

Nesta terça-feira, Felipe Melo se apresentou no CT Carlos Castilho, no segundo dia da pré-temporada do Fluminense. O volante, que havia testado positivo para a Covid-19 na última semana, foi liberado após refazer o exame.

Após ficar afastado por covid, Felipe Melo realizou o primeiro treino pelo Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com a estreia do Carioca se aproximando, o reestabelecimento do jogador é a garantia que todos os reforços irão disputar a competição, mas o número de casos no elenco ainda preocupa. Além de Felipe Melo, Luiz Henrique testou positivo para a Covid-19 no primeiro dia de treinamentos no CT do Flu.

Germán Cano, outro reforço do Tricolor, também está infectado com a doença e teve o seu anúncio adiado, assim como seis funcionários do clube. A cerca de 13 dias para o início do Carioca, a possibilidade de ter mais casos nos próximos dias preocupa a diretoria, que irá realizar testagens periódicas.

O Fluminense terá pouco mais de duas semanas para se preparar para o início da temporada. A estreia da equipe em 2022 deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, quando enfrenta o Bangu na primeira rodada do Carioca.