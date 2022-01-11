Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado da Covid-19, Felipe Melo se apresenta para a pré-temporada do Fluminense
Pitbull tricolor

Recuperado da Covid-19, Felipe Melo se apresenta para a pré-temporada do Fluminense

Volante se apresentou no segundo dia de pré-temporada do clube; Luiz Henrique e Germán Cano também estão infectados e ainda não se apresentaram
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:41

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:41

Nesta terça-feira, Felipe Melo se apresentou no CT Carlos Castilho, no segundo dia da pré-temporada do Fluminense. O volante, que havia testado positivo para a Covid-19 na última semana, foi liberado após refazer o exame.
Fluminense
Após ficar afastado por covid, Felipe Melo realizou o primeiro treino pelo Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Com a estreia do Carioca se aproximando, o reestabelecimento do jogador é a garantia que todos os reforços irão disputar a competição, mas o número de casos no elenco ainda preocupa. Além de Felipe Melo, Luiz Henrique testou positivo para a Covid-19 no primeiro dia de treinamentos no CT do Flu.
Germán Cano, outro reforço do Tricolor, também está infectado com a doença e teve o seu anúncio adiado, assim como seis funcionários do clube. A cerca de 13 dias para o início do Carioca, a possibilidade de ter mais casos nos próximos dias preocupa a diretoria, que irá realizar testagens periódicas.
O Fluminense terá pouco mais de duas semanas para se preparar para o início da temporada. A estreia da equipe em 2022 deve acontecer entre os dias 26 e 27 de janeiro, quando enfrenta o Bangu na primeira rodada do Carioca.
O primeiro jogo do Tricolor na Libertadores será no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, fora de casa, no Estádio El Campín, que fica 2.552m acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados