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Recuperado da Covid-19, Abel Braga será 'poupado' contra o Galo

Aos 68 anos, o treinador não viaja com o elenco para Belo Horizonte...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:42

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:42

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após testar negativo para Covid-19, o técnico Abel Braga foi liberado para voltar aos trabalhos no Internacional, porém, o comandante não viaja com o elenco para o duelo contra o Atlético-MG, no fim de semana.Aos 68 anos, o treinador faz parte do grupo de risco e por isso os médicos preferem que Abel volte ao comando da equipe dentro do gramado na quarta-feira, diante do Boca Juniors, pela Libertadores.
Sem Abel Braga pelo terceiro jogo consecutivo, o Colorado será dirigido por Leomir de Souza, que tem substituído o treinador durante o período de isolamento social.
Após 23 partidas disputadas, o Internacional aparece na 4ª posição, com 37 pontos, cinco a menos que o seu rival do próximo domingo.

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