Recuperado da Covid-19, Abel Braga será 'poupado' contra o Galo

Após testar negativo para Covid-19, o técnico Abel Braga foi liberado para voltar aos trabalhos no Internacional, porém, o comandante não viaja com o elenco para o duelo contra o Atlético-MG, no fim de semana.Aos 68 anos, o treinador faz parte do grupo de risco e por isso os médicos preferem que Abel volte ao comando da equipe dentro do gramado na quarta-feira, diante do Boca Juniors, pela Libertadores.