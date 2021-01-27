Rebaixado! Paraná é derrotado pelo Oeste e vai jogar a Série C

O Paraná está rebaixado para a Série C do futebol brasileiro. Na Arena Barueri, o Tricolor foi derrotado pelo Oeste por 1 a 0 e não tem mais chances de escapar da zona de rebaixamento. O time paranaense está na 18ª colocação, com 37 pontos, cinco a menos que o Vitória, primeiro fora do Z4. O Rubrão é o lanterna, com 29 pontos.
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Na rodada final, o Oeste fecha a temporada diante do Sampaio Corrêa, fora de casa. O Paraná recebe o Cruzeiro, na Vila Capanema.
Pressão e falta de tranquilidade
Foram 45 minutos de pressão do Paraná. Com a necessidade de buscar a vitória, o Tricolor ocupou o campo ofensivo e tentou de todas as maneiras furar a retranca do Rubrão. Não faltaram tentativas de fora da área, cabeçadas e chutes cara a cara com o goleiro. O problema foi a falta de pontaria e a competência do goleiro Glauco, que segurou o ímpeto do adversário.
Desespero Tricolor
A etapa final teve abafa do Tricolor do começo ao fim. Ofensivo, o Paraná empurrava o Oeste para o campo de defesa e rondava a grande área. O defeito era o mesmo de sempre. A finalização não saía do jeito que todos esperavam as chances desperdiçadas se acumulavam.
Pá de cal
Nos minutos finais, o Oeste se lançou ao ataque e teve uma bola parada frontal. Na cobrança ensaiada, Raí Ramos cobrou, a bola desviou na barreira e matou Renan.
OESTE 1 X 0 PARANÁLocal: Arena Barueri, Barueri (SP)Data-Hora: 26/1/2021 – 19h15Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Auxiliares: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro(RJ)
Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Pedrinho, Maurício Barbosa (OES), Salazar, Jean (PAR)Cartões vermelhos: –Gols: Raí Ramos (44‘/2ºT) OESTE: Glauco; Raí Ramos, Maurício Barbosa, Vitão e Douglão (Luanderson, aos 25/2ºT); Índio (De Paula, aos 15/2ºT), Bruno Miguel e Diogo; Léo Ceará (Tite, aos 15/2ºT), Bruno Alves (Kalil, ao 0/2ºT) e Pedrinho (Wellinton, aos 36/2ºT). Técnico: Roberto Cavalo.PARANÁ: Renan; Kaio, Salazar, Hurtado e Jean; Kazu (Gabriel Pires, aos 20/2ºT), Karl e Higor Meritão; Thiago Alves (Andrew, aos 14/2ºT), Bruno Lopes (Mikael, aos 43/2ºT) e Paulo Henrique (Juninho, aos 42/2ºT). Técnico: Márcio Coelho.