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futebol

Real Madrid ultrapassa os 500 gols sob o comando de Zidane

Equipe atingiu a marca na vitória sobre o Alavés...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2020 às 01:09

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 01:09

Crédito: AFP
Líder do Campeonato Espanhol com um ponto a mais e um jogo a menos que o Barcelona, o Real Madrid atingiu uma marca significativa sob o comando do técnico Zinedine Zidane. O gol de Benzema, o primeiro do time na vitória por 2 a 0 sobre o Alavés, nesta sexta-feira, foi o 500º da equipe com o francês como treinador.
Tricampeão da Champions pelo clube, Zidane está em sua segunda passagem por Madrid como técnico. Ex-jogador do Real, Zinedine já possui mais de 200 partidas comandando o time à beira do gramado e um ótimo aproveitamento. Confira os números completos:
ZIDANE NO REAL MADRID COMO TREINADOR
207 jogos139 vitórias42 empates26 derrotas73,9% de aproveitamento501 gols marcados (2,4 g/j)211 gols sofridos (1,0 g/j)290 gols de saldo positivo

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