Real Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporada

Crédito: Ndidi é um dos grandes destaques do Leicester na temporada e atrai interesse de grandes clubes europeus (AFP

O volante Ndidi, do Leicester, está sendo observado pelo Real Madrid e pode ser um reforço para a próxima temporada, de acordo com a mídia inglesa. Um dos motivos para os merengues estarem com o nigeriano em sua órbita é o fato de Camavinga parecer um sonho distante diante da pedida do Rennes de 75 milhões de euros (R$ 435 milhões) pelo jovem francês de 17 anos.

O meio-campista do Leicester é um dos grandes destaques do time que está em 3º lugar na Premier League e atrai interesse de diversas equipes grandes do cenário europeu. No entanto, o atleta também não sairá barato, pois seu contrato expira somente em 2024 e seu valor de mercado, de acordo com o “Transfermarkt”, é de 36 milhões de euros (R$ 209 milhões).