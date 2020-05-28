Real Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporada

O volante Ndidi, do Leicester, está sendo observado pelo Real Madrid e pode ser um reforço para a próxima temporada, de acordo com a mídia inglesa. Um dos motivos para os merengues estarem com o nigeriano em sua órbita é o fato de Camavinga parecer um sonho distante diante da pedida do Rennes de 75 milhões de euros (R$ 435 milhões) pelo jovem francês de 17 anos.
O meio-campista do Leicester é um dos grandes destaques do time que está em 3º lugar na Premier League e atrai interesse de diversas equipes grandes do cenário europeu. No entanto, o atleta também não sairá barato, pois seu contrato expira somente em 2024 e seu valor de mercado, de acordo com o “Transfermarkt”, é de 36 milhões de euros (R$ 209 milhões).
O jogador chegou nos Foxes em 2017 para ocupar o lugar de Kante, que saiu em 2016 após ser destaque do time que venceu o Campeonato Inglês. O Real Madrid busca um jogador para vir a ser reposição para o Casemiro a médio e longo prazo. Ndidi, nesta temporada, fez 23 jogos na Premier League, marcou dois gols e deu uma assistência.E MAIS:Dirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multaESPN e Fox Sports garantem liderança na audiência da TV fechada com jogos da BundesligaRB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhõesClubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupo E MAIS: