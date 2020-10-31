Real Madrid goleia o Huesca e assume a liderança do Espanhol

Crédito: Jogadores comemoram gol na partida (OSCAR DEL POZO / AFP

Se a fase do Real Madrid não é nada boa na Liga dos Campeões, não podemos falar o mesmo no Campeonato Espanhol. Neste sábado, no Alfredo Di Stéfano, o clube merengue derrotou o Huesca por 4 a 1 e assumiu a liderança da La Liga com 16 pontos. Hazard, Benzema (2) e Valverde marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Ferreiro descontou para o 18º colocado Huesca.BELGA DESENCANTA COM GOLAÇODiante de um adversário muito fechado e que apostava no contra-ataque, o Real Madrid encontrou dificuldades em construir chances no primeiro tempo. Sem criatividade, a equipe comandada por Zidane chegou ao gol graças ao talento de Eden Hazard. Aos 40 minutos, o belga recebeu na intermediária e acertou belo chute de fora da área para abrir o placar e voltar a marcar pelo Real Madrid após mais de um ano.

OPORTUNISMO RESOLVE O JOGOMesmo sem uma grande atuação, o Real Madrid foi para o intervalo com o jogo praticamente resolvido. Isso porque, logo após o gol de Hazard, aos 44, Karim Benzema recebeu cruzamento de Vásquez, aproveitou a falha da zaga e marcou o segundo merengue. Na volta do intervalo, o Real Madrid tratou de ampliar a vantagem logo aos 8 minutos. Valverde recebeu passe de Benzema, dominou livre na área e finalizou firme para balançar as redes.