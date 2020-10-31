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futebol

Real Madrid goleia o Huesca e assume a liderança do Espanhol

Eden Hazard volta a marcar pelo clube merengue após mais de um ano. Benzema e Valverde também balançam as redes na vitória por 4 a 1...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 11:58

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 11:58
Crédito: Jogadores comemoram gol na partida (OSCAR DEL POZO / AFP
Se a fase do Real Madrid não é nada boa na Liga dos Campeões, não podemos falar o mesmo no Campeonato Espanhol. Neste sábado, no Alfredo Di Stéfano, o clube merengue derrotou o Huesca por 4 a 1 e assumiu a liderança da La Liga com 16 pontos. Hazard, Benzema (2) e Valverde marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Ferreiro descontou para o 18º colocado Huesca.BELGA DESENCANTA COM GOLAÇODiante de um adversário muito fechado e que apostava no contra-ataque, o Real Madrid encontrou dificuldades em construir chances no primeiro tempo. Sem criatividade, a equipe comandada por Zidane chegou ao gol graças ao talento de Eden Hazard. Aos 40 minutos, o belga recebeu na intermediária e acertou belo chute de fora da área para abrir o placar e voltar a marcar pelo Real Madrid após mais de um ano.
OPORTUNISMO RESOLVE O JOGOMesmo sem uma grande atuação, o Real Madrid foi para o intervalo com o jogo praticamente resolvido. Isso porque, logo após o gol de Hazard, aos 44, Karim Benzema recebeu cruzamento de Vásquez, aproveitou a falha da zaga e marcou o segundo merengue. Na volta do intervalo, o Real Madrid tratou de ampliar a vantagem logo aos 8 minutos. Valverde recebeu passe de Benzema, dominou livre na área e finalizou firme para balançar as redes.
SUSTO E GOLEADACom larga vantagem no placar, o Real Madrid diminuiu o ritmo e viu o Huesca descontar aos 29 minutos. Ferreiro aproveitou cruzamento de Rafa Mir e concluiu sem chances para Courtois. Quando a partida já se encaminhava para o fim, aos 45, ainda deu tempo de Benzema marcar mais um e transformar a vitória em goleada. Marcelo cruzou, Rodrygo ajeitou de cabeça e o atacante francês, já na pequena área, só teve o trabalho de deslocar o goleiro.

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