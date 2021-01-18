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Real Madrid chega a acordo com Alaba, e jogador será reforço do clube espanhol na próxima temporada

Em final de contrato com o Bayern de Munique, austríaco assinará por quatro temporadas com o atual campeão espanhol. Salário será de R$ 70 milhões por ano...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 20:02

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 20:02

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O Real Madrid acertou a primeira contratação para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal "Marca", o atual campeão espanhol chegou a um acordo com o austríaco David Alaba, atualmente no Bayern de Munique, que tem contrato somente até junho.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o periódico, o lateral-esquerdo, que também atua como zagueiro e meio-campista, assinará contrato por quatro anos com os Merengues. O salário do atleta de 28 anos será de 11 milhões de euros por temporada (R$ 70 milhões na cotação atual).
O portal ainda avança que Alaba já passou por exames médicos acompanhado por um profissional do Real Madrid, e o anúncio da contratação por parte dos espanhóis poderá acontecer em breve.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O Liverpool era mais um interessado na contratação de Alaba, mas sua prioridade sempre foi o Real Madrid, a quem classificou como um "sonho".

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