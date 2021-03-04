Real Madrid busca contratação de Aouar, meio-campista do Lyon

O Real Madrid está interessado na contratação do meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, segundo o “L’Equipe”. No entanto, a equipe merengue deve ter o Liverpool como principal rival na janela de transferências, uma vez que Klopp deve perder Wijnaldum. Além dos Reds, Arsenal e Juventus também possuem interesse no francês.Apesar da boa relação entre os clubes e da idolatria do jovem ao técnico Zidane, a situação não será facilmente resolvida. Segundo a imprensa francesa, o Lyon deve pedir cerca de 60 milhões de euros (R$ 415 milhões) pelo jogador, mas as prioridades do clube espanhol são as contratações de Mbappé ou Haaland.