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futebol

Real Madrid busca contratação de Aouar, meio-campista do Lyon

Jovem também é alvo do Liverpool, Arsenal e Juventus na próxima janela de transferências. Clube francês deve pedir mais de R$ 400 milhões por atleta com contrato até 2023...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 09:04
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
O Real Madrid está interessado na contratação do meio-campista Houssem Aouar, do Lyon, segundo o “L’Equipe”. No entanto, a equipe merengue deve ter o Liverpool como principal rival na janela de transferências, uma vez que Klopp deve perder Wijnaldum. Além dos Reds, Arsenal e Juventus também possuem interesse no francês.Apesar da boa relação entre os clubes e da idolatria do jovem ao técnico Zidane, a situação não será facilmente resolvida. Segundo a imprensa francesa, o Lyon deve pedir cerca de 60 milhões de euros (R$ 415 milhões) pelo jogador, mas as prioridades do clube espanhol são as contratações de Mbappé ou Haaland.
> Veja a tabela da Ligue 1
O camisa oito tem contrato com sua equipe até 2023 e é um dos principais nomes do time dirigido por Rudi Garcia. Nesta temporada, Aouar já soma seis gols e três assistências e pode fazer sua campanha mais artilheira desde que foi promovido aos profissionais em 2016/2017.

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