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futebol

Real deseja emprestar Reinier e Alemanha é o provável destino

Segundo o jornal 'AS', Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen aparecem como
os times interessados no jovem atacante do time espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 16:42

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:42

Crédito: Divulgação
Recém contrato pelo Real Madrid, Reinier não conseguiu passar por um processo de transição no time B, por conta da pandemia do novo coronavírus, e deve ser emprestado. Segundo o jornal "As", o Borussia Dortmund é o favorito para contratar o jovem brasileiro, mas o Bayer Leverkusen também aparece como interessado.
Ainda de acordo com a publicação do 'As', a ideia inicial do Real Madrid era que Reinier permanecesse em um clube da cidade de Madri, mas a pandemia teria mudados os planos.
O empréstimo seria para Reinier ganhar vivência no futebol europeu, em um time que lhe daria minutos em campo para desenvolver melhor o seu futebol.

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