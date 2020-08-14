Real deseja emprestar Reinier e Alemanha é o provável destino

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Recém contrato pelo Real Madrid, Reinier não conseguiu passar por um processo de transição no time B, por conta da pandemia do novo coronavírus, e deve ser emprestado. Segundo o jornal "As", o Borussia Dortmund é o favorito para contratar o jovem brasileiro, mas o Bayer Leverkusen também aparece como interessado.

Ainda de acordo com a publicação do 'As', a ideia inicial do Real Madrid era que Reinier permanecesse em um clube da cidade de Madri, mas a pandemia teria mudados os planos.