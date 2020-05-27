RB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhões

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP

Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, só deixará o clube alemão caso uma proposta no valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) chegue à mesa do presidente Oliver Mintzlaff.

Quem afirmou tais valores foi o próprio mandatário, em entrevistada reportada pelo jornal alemão "Bild". Este preço corresponde à multa rescisória do atleta de 24 anos.

- Não vai ficar mais barato. Não venderemos um jogador abaixo do valor se ele estiver sob contrato por mais de um ano. Em geral, sempre temos que fazer a seguinte pergunta: podemos substituir um jogador se o vendermos por menos do que seu valor de mercado? - disse Mintzlaff.

O Liverpool é o principal interessado no jogador alemão, que tem contrato com o RB Leipzig até junho de 2023.