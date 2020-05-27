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futebol

RB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhões

Jogador é o principal nome do RB Leipzig e faz grande temporada com a camisa do clube alemão. Liverpool é o principal interessado no atleta de 24 anos...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 19:59

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:59

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP
Um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, só deixará o clube alemão caso uma proposta no valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) chegue à mesa do presidente Oliver Mintzlaff.
Quem afirmou tais valores foi o próprio mandatário, em entrevistada reportada pelo jornal alemão "Bild". Este preço corresponde à multa rescisória do atleta de 24 anos.
- Não vai ficar mais barato. Não venderemos um jogador abaixo do valor se ele estiver sob contrato por mais de um ano. Em geral, sempre temos que fazer a seguinte pergunta: podemos substituir um jogador se o vendermos por menos do que seu valor de mercado? - disse Mintzlaff.
O Liverpool é o principal interessado no jogador alemão, que tem contrato com o RB Leipzig até junho de 2023.
- Mas só penso nessas coisas quando tenho os fatos em cima da mesa. Nesse caso, teremos controle total sobre a situação. Eu estou relaxado. Timo tem contrato nos próximos três anos - concluiu.E MAIS:Clubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupoPremier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testesNeymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-GermainRenan Ribeiro é novidade em treinamento do Sporting E MAIS:

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