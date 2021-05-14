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futebol

RB Bragantino x Palmeiras, São Paulo x Ferroviária... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 14 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 02:00
Crédito: Cesar Greco
A sexta-feira (14) de futebol será agitada por competições ao longo do mundo. O dia marca a definição dos últimos semifinalistas do Campeonato Paulista. Pelas quartas de final do estadual, Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.Mais tarde, também pelas quartas de final do Paulistão, o São Paulo recebe a Ferroviária, às 21h30, no Morumbi, com transmissão da SporTV e do Premiere.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Newcastle x Manchester City Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
18h45 - Vasco x Internacional Copa do Brasil sub-20 Onde assistir: SporTV
19h30 - Red Bull Bragantino x Palmeiras Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
21h30 - São Paulo x Ferroviária Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere

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