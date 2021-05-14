RB Bragantino x Palmeiras, São Paulo x Ferroviária... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

A sexta-feira (14) de futebol será agitada por competições ao longo do mundo. O dia marca a definição dos últimos semifinalistas do Campeonato Paulista. Pelas quartas de final do estadual, Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.Mais tarde, também pelas quartas de final do Paulistão, o São Paulo recebe a Ferroviária, às 21h30, no Morumbi, com transmissão da SporTV e do Premiere.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: