Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida, que começa às 17h (de Brasília), acontecerá no Estadio de Vallecas, em Madrid. O Barça, sem Messi e com tropeços no histórico, enfrenta um Rayo que está no caminho para buscar o acesso na segunda divisão da Espanha.
Veja a tabela do EspanholO Barcelona está completo de frustações na temporada, e aos poucos vai perdendo as suas opções de título. A derrota para o Athletic Bilbao na final da Supercopa da Espanha mostrou muitas dificuldades que o Barça apresenta na atual temporada. A Copa do Rei é um espaço amplo para o time de Ronald Koeman buscar a taça.
Sem Lionel Messi, suspenso após agredir um adversário na partida contra o Athletic Bilbao, o Barcelona segue com um grande problema, que é definir um time titular sem o seu principal jogador. Por enquanto, a missão complicada segue como algo totalmente difícil para Koeman.
O Rayo Vallecano tenta a classificação contra uma das equipes mais fortes do Campeonato Espanhol. A equipe enxerga chances de vencer em sua casa para avançar às quartas de final da Copa do Rei. Por agora, a equipe da capital tenta aproveitar as falhas de um time fora de seu máximo para buscar a classificação.
A equipe do Rayo, treinada por Andoni Iraola, ocupa hoje a quarta posição da La Liga 2, a segunda divisão espanhola, com 37 pontos somados em 22 jogos. Na busca pelo acesso à elite do futebol da Espanha, o Rayo Vallecano conta com uma boa equipe para ser uma surpresa na Copa do Rei.FICHA TÉCNICARayo Vallecano x Barcelona
Data e horário: 27/01/2021, às 17h (de Brasília).Local: Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP).Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESRAYO VALLECANO (Treinador: Andoni Iraola)Dimitrievski; Advíncula, Emiliano Velazquez, Catena e Fran García; Mario Suárez, Óscar Trejo, Isi, Pozo e Álvaro García; Bebé.
BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Ronald Araújo, Umtiti e Alba; Busquets, de Jong e Pedri; Dembelé, Braithwaite e Griezmann.
Desfalques: Dest, Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Coutinho (lesionados); Messi (suspenso).