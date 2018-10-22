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Goleadores

Ranieri e Rael dividem título de artilheiros da Copa Espírito Santo

O volante do Atlético Itapemirim e o centroavante do Serra finalizaram a competição com seis gols cada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 20:32

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 20:32

Ranieri e Rael, artilheiros da Copa Espírito Santo Crédito: Reprodução
A Copa Espírito Santo 2018 chegou ao fim no último sábado (20). O Vitória superou o Atlético Itapemirim na decisão e ficou com o título da competição. Ao todo, 89 gols foram marcados em 46 partidas, o que dá uma média de 1,9 por jogo. O volante Ranieri, do Atlético Itapemirim, e o centroavante Rael, do Serra, terminaram na artilharia da Copa ES, ambos balançaram as redes seis vezes.
O grande desempenho demonstrado por Ranieri durante a Copa ES não foi coroado com o título. Mas mesmo atuando numa posição (volante) onde a primeira atribuição é defender, o jogador terminou como goleador máximo da competição. O jogador do Atlético-ES, inclusive, marcou um gol do meio de campo, na vitória do Galo da Vila, por 3 a 0 (assista ao gol), sobre a Desportiva. O atleta se diz feliz pela conquista individual e distribui os méritos com os companheiros.
"Eu só tenho que agradecer aos meus companheiros, porque sem eles eu não conseguiria ser artilheiro da competição. Eu só tenho que agradecer, ainda mais ser artilheiro sendo um primeiro volante. É só agradecer a Deus e aos meus companheiros por tudo. Eu fico muito feliz de fazer uma bela campanha, mas infelizmente o título não veio."
Eliminado na semifinal com o Serra, o centroavante Rael afirma que trocaria o título da Copa ES pela artilharia da competição. Já que isso não é possível, o jogador encara a honraria como um prêmio de consolação.
"Lógico que o objetivo coletivo era o mais importante. Eu trocaria essa artilharia pelo título, mas acabou, até certo ponto, sendo um ponto de consolação. Consolidou meu ano no Estado, já que fui campeão Estadual da primeira e segunda divisão e artilheiro da Copa ES, então foi um bom ano para mim. Fiquei feliz com essa artilharia, e espero que nos próximos anos ela venha a se repetir."
Confira a lista completa dos goleadores
06 gols
Ranieri (Atlético Itapemirim)
Rael (Serra)
05 gols
Kaio (Atlético Itapemirim)
04 gols
Diego Alves (Serra)
03 gols
Warlei (Atlético Itapemirim)
Edinho (Desportiva)
Dedé (Tupy)
Diego Neves (Tupy)
Cássio (Vitória)
Chiquinho (Vitória)
Nilo (Vitória)
02 gols
Alexsandro (Atlético Itapemirim)
Danilo (Real Noroeste)
Josimar (Real Noroeste)
Mael (Real Noroeste)
Augusto (São Mateus)
Emilio (Serra)
Deivison (Vitória)
Gian (Vitória)
01 gol
Adrianinho, Eraldo e Pirão (Atlético Itapemirim)
Júnior Espeto e Paulinho Tevez (Castelo)
David, Dinda, Rafael Olioza, Ratinho e Willy (Desportiva)
Bruno João, Eliezer e Hulk (Linhares)
Washington (Real Noroeste)
Gullyt, Luiz Pedro, Otávio, Pedro Mbappé e Simeão (São Mateus)
Betinho e Marquinhos (Serra)
Allan, Cleiton Paulista, Gustavo Paulista e Kaíque (Sport)
Canário e Lambiru (Tupy)
Gol contra
Caetano (Serra)
Euller (Serra)

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