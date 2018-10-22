Ranieri e Rael dividem título de artilheiros da Copa Espírito Santo

Ranieri e Rael, artilheiros da Copa Espírito Santo Crédito: Reprodução

A Copa Espírito Santo 2018 chegou ao fim no último sábado (20). O Vitória superou o Atlético Itapemirim na decisão e ficou com o título da competição. Ao todo, 89 gols foram marcados em 46 partidas, o que dá uma média de 1,9 por jogo. O volante Ranieri, do Atlético Itapemirim, e o centroavante Rael, do Serra, terminaram na artilharia da Copa ES, ambos balançaram as redes seis vezes.

O grande desempenho demonstrado por Ranieri durante a Copa ES não foi coroado com o título. Mas mesmo atuando numa posição (volante) onde a primeira atribuição é defender, o jogador terminou como goleador máximo da competição. O jogador do Atlético-ES, inclusive, marcou um gol do meio de campo, na vitória do Galo da Vila, por 3 a 0 (assista ao gol), sobre a Desportiva. O atleta se diz feliz pela conquista individual e distribui os méritos com os companheiros.

"Eu só tenho que agradecer aos meus companheiros, porque sem eles eu não conseguiria ser artilheiro da competição. Eu só tenho que agradecer, ainda mais ser artilheiro sendo um primeiro volante. É só agradecer a Deus e aos meus companheiros por tudo. Eu fico muito feliz de fazer uma bela campanha, mas infelizmente o título não veio."

Eliminado na semifinal com o Serra, o centroavante Rael afirma que trocaria o título da Copa ES pela artilharia da competição. Já que isso não é possível, o jogador encara a honraria como um prêmio de consolação.

"Lógico que o objetivo coletivo era o mais importante. Eu trocaria essa artilharia pelo título, mas acabou, até certo ponto, sendo um ponto de consolação. Consolidou meu ano no Estado, já que fui campeão Estadual da primeira e segunda divisão e artilheiro da Copa ES, então foi um bom ano para mim. Fiquei feliz com essa artilharia, e espero que nos próximos anos ela venha a se repetir."

Confira a lista completa dos goleadores

06 gols

Ranieri (Atlético Itapemirim)

Rael (Serra)

05 gols

Kaio (Atlético Itapemirim)

04 gols

Diego Alves (Serra)

03 gols

Warlei (Atlético Itapemirim)

Edinho (Desportiva)

Dedé (Tupy)

Diego Neves (Tupy)

Cássio (Vitória)

Chiquinho (Vitória)

Nilo (Vitória)

02 gols

Alexsandro (Atlético Itapemirim)

Danilo (Real Noroeste)

Josimar (Real Noroeste)

Mael (Real Noroeste)

Augusto (São Mateus)

Emilio (Serra)

Deivison (Vitória)

Gian (Vitória)

01 gol

Adrianinho, Eraldo e Pirão (Atlético Itapemirim)

Júnior Espeto e Paulinho Tevez (Castelo)

David, Dinda, Rafael Olioza, Ratinho e Willy (Desportiva)

Bruno João, Eliezer e Hulk (Linhares)

Washington (Real Noroeste)

Gullyt, Luiz Pedro, Otávio, Pedro Mbappé e Simeão (São Mateus)

Betinho e Marquinhos (Serra)

Allan, Cleiton Paulista, Gustavo Paulista e Kaíque (Sport)

Canário e Lambiru (Tupy)

Gol contra

Caetano (Serra)