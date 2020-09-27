Ramon vê evolução no Vasco e cita fator psicológico após empate: 'Ficou mexido pela eliminação precoce'

Crédito: Ramon admitiu abalo psicológico do elenco vascaíno pela eliminação na Copa do Brasil (Reprodução/Vasco TV

O Vasco voltou a desperdiçar pontos valiosos em casa no Campeonato Brasileiro, neste domingo. Pela 12ª rodada da competição, o Cruz-Maltino saiu na frente contra o Bragantino, em São Januário, com Vinicius, mas acabou cedendo o empate no lance seguinte. Após a partida, o técnico Ramon Menezes lamentou a situação, mas destacou o que considerou uma evolução da equipe. Ele citou o desgaste pela maratona de jogos e o psicológico abalado do grupo após a eliminação na Copa do Brasil como fatores que impediram o time de sair vitorioso da partida.

– Sabemos da dificuldade que é um Campeonato Brasileiro. Hoje enfrentamos um adversário que embora esteja na zona de rebaixamento, vem jogando bem, vem de vitória por goleada. Gostei do que vi, o time teve superação, se adaptou rapidamente ao horário, teve velocidade e criou oportunidades, trabalhou bem a bola. Lógico que não vamos conseguir fazer isso durante 90 minutos, pois são adversários de qualidade que vão também nos criar dificuldades – analisou Ramon, em coletiva após a partida, antes de completar:

– Fizemos o gol e tomamos logo em seguida. Precisamos ter muita tranquilidade. O torcedor e nós queremos que o Vasco ganhe todos os jogos. Minha história no clube me faz ter noção disso e tento passar isso para os atletas. Eles entendem isso, mas às vezes não conseguimos entregar tudo nos jogos. Tivemos uma sequência dura. Nosso psicológico ficou mexido pela eliminação precoce na Copa do Brasil. Era um objetivo de todos. Tudo isso traz um desgaste grande, físico e psicológico. É um prejuízo para o clube e para nós.. Já evoluímos e agora teremos uma semana para trabalhar ainda mais para fazer um grande jogo domingo contra o Galo. O Brasileiro é muito difícil e estamos brigando lá em cima. Sempre digo que o futebol é construção e em cima disso vem as variações, mas tudo isso que falei, às vezes não se encaixa em determinados jogos.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 20h30, quando visita o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte. O time terá a semana livre para trabalhar, o que vem sendo considerado uma vantagem diante do calendário apertado da atual temporada.