Quique Setién se diz tranquilo e acredita na classificação do Barça

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Na véspera do duelo decisivo contra o Napoli, pela Liga dos Campeões, o técnico do Barcelona, Quique Setién, se mostrou tranquilo quanto ao resultado da partida e disse que acredita que Messi e companhia deixarão o Camp Nou classificados.

- A realidade é que nunca me passou pela cabeça que este é o meu último jogo. Preparamos o jogo pensando que vamos continuar. Vamos enfrentar tudo em Portugal com a mesma energia - disse.O comandante blaugrana disse que seu time já está definido para amanhã, mas não revelou o onze inicial para os jornalistas.

- A formação para amanhã está decidida há alguns dias, a posição de alguns jogadores pode variar, mas a formação está decidida.

Setién também falou sobre o brasileiro Arthur, que está negociado com a Juventus, mas tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada. O jogador não se reapresentou ao time catalão após o fim do Campeonato Espanhol e disse que não atuará mais pelo Barça.