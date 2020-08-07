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futebol

Quique Setién se diz tranquilo e acredita na classificação do Barça

Treinador do Barcelona conversou com a imprensa em entrevista coletiva pré-jogo e disse que este não será seu último jogo pela equipe. Técnico também fala sobre Arthur...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 14:26

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:26

Crédito: AFP
Na véspera do duelo decisivo contra o Napoli, pela Liga dos Campeões, o técnico do Barcelona, Quique Setién, se mostrou tranquilo quanto ao resultado da partida e disse que acredita que Messi e companhia deixarão o Camp Nou classificados.
- A realidade é que nunca me passou pela cabeça que este é o meu último jogo. Preparamos o jogo pensando que vamos continuar. Vamos enfrentar tudo em Portugal com a mesma energia - disse.O comandante blaugrana disse que seu time já está definido para amanhã, mas não revelou o onze inicial para os jornalistas.
- A formação para amanhã está decidida há alguns dias, a posição de alguns jogadores pode variar, mas a formação está decidida.
Setién também falou sobre o brasileiro Arthur, que está negociado com a Juventus, mas tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada. O jogador não se reapresentou ao time catalão após o fim do Campeonato Espanhol e disse que não atuará mais pelo Barça.
- Falei com ele antes de ele sair, depois não falei. Mais tarde, soube tudo através do clube. Eu gostaria que fosse diferente. Não posso dizer mais nada.

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