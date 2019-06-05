'Quero dar um abraço no Neymar. É um momento difícil', diz Bolsonaro

Bolsonaro sai em defesa de Neymar Crédito: Eduardo Camim/Agência Estado e Lucas Figueiredo/CBF

Seleção Brasileira é bastante conturbado. Craque do time comandado por Tite, Neymar foi acusado de estupro. Mas ganhou um defensor em meio ao caos. Em uma cerimônia em Aragarças (GO), na divisa com Mato Grosso, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quarta-feira (05) que o jogador da Seleção está "num momento difícil" e que "acredita nele". O momento daé bastante conturbado. Craque do time comandado porfoi acusado de estupro. Mas ganhou um defensor em meio ao caos. Em uma cerimônia em Aragarças (GO), na divisa com Mato Grosso, o presidentedisse nesta quarta-feira (05) que o jogador da Seleção está "num momento difícil" e que "acredita nele".

Quero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto que está num momento difícil, mas eu acredito nele Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Após discursar em evento em comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente, Bolsonaro concedeu uma entrevista vestindo uma camiseta do Goiás com o número 17, o mesmo de seu partido, o PSL. Ele chegou ao local para falar com jornalistas brincando que poderia também vestir uma camisa do rival, Atlético Goianiense.

Espontaneamente, o presidente tocou no assunto de Neymar, que joga na noite desta quarta em Brasília, em amistoso da seleção com o Catar. Ele deverá estar presente no estádio Mané Garrincha. Bolsonaro criticou a Folha de S.Paulo ao ser questionado sobre a possibilidade de Neymar ter cometido um crime por divulgar imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro.

"Você, a Folha de S.Paulo, já está julgando o Neymar. Você é da Folha, certo? A Folha de S.Paulo já está julgando o Neymar como sempre me julgou o tempo todo. A mulher atravessa o continente, um montão de coisa acontece e ela quer..", disse, sem completar a frase, demonstrando irritação e elevando o tom de voz, impedindo que a pergunta fosse concluída.