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futebol

'Queremos muito ganhar esta final', diz Kingsley Coman, do Bayern

Jogador francês afirmou que sua equipe está pronta para a decisão da Champions...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 15:37

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:37

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Peça importante no time de Hansi Flick no Bayern de Munique, mas que perdeu espaço na equipe titular por conta de uma lesão, o atacante Kingsley Coman falou sobre a decisão da Liga dos Campeões da Europa, que acontece no domingo, com o PSG, e disse que os alemães estão muito determinados.
- Estamos muito determinados nesta competição e queremos muito vencer esta final - disse o atacante francês de 24 anos ao jornal "L'Équipe".Para Coman, a equipe tem condições de repetir a Tríplice Coroa de 2013 e disse que a equipe fará uma grande festa caso levante a Orelhuda.
- Ficamos muito felizes após a semifinal, mas a verdadeira celebração nós estamos preparando para o fim, se vencermos - concluiu.

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