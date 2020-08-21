'Queremos muito ganhar esta final', diz Kingsley Coman, do Bayern

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Peça importante no time de Hansi Flick no Bayern de Munique, mas que perdeu espaço na equipe titular por conta de uma lesão, o atacante Kingsley Coman falou sobre a decisão da Liga dos Campeões da Europa, que acontece no domingo, com o PSG, e disse que os alemães estão muito determinados.

- Estamos muito determinados nesta competição e queremos muito vencer esta final - disse o atacante francês de 24 anos ao jornal "L'Équipe".Para Coman, a equipe tem condições de repetir a Tríplice Coroa de 2013 e disse que a equipe fará uma grande festa caso levante a Orelhuda.