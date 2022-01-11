futebol

Quer sorrir? Santos encaminha renovação com Weslley Patati

Garoto, um dos destaques do Peixe na Copa São Paulo de Juniores, em vínculo apenas até o final do ano, mas reunião nesta segunda alinhou renovação até o final de 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 10:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 10:28

O Santos encaminhou a renovação de contrato com o atacante Weslley Patati, que vem sendo destaque da equipe do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2022. O vínculo atual do jogador vai até dezembro de 2022. Houve uma videoconferência nesta segunda-feira entre os representantes do atleta e a diretoria santista.O novo contrato do garoto terá validade até o final de 2024, com ajuste salarial e a multa milionária da joia santista mantida em € 100 milhões de Euros (cerca de 640 milhões de reais). Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Patati foi comunicado em Araraquara sobre a renovação e se mostrou feliz.
Natural do Maranhão, chegou ao Santos em julho de 2019, foi aprovado nos testes e assinou um contrato de formação. O talento mostrado foi tanto que o contrato profissional não demorou para chegar. Antes disso, aos 15 anos, saiu de casa para em busca do sonho de se tornar jogador de futebol.O garoto ficou de fora da primeira rodada por Covid-19 da Copinha. Após novo teste, dessa vez negativo, participou do segundo jogo e brilhou: sofreu um pênalti, deu uma assistência e marcou dois gols. Seu segundo gol no jogo, inclusive, foi uma pintura em finalização de fora da área. Patati voltou a ser titular na terceira rodada.
Crédito: Weslley Patati é um dos destaques do Santos na Copinha (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo

