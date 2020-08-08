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futebol

Quem completa o ataque? Autuori tem opções diferentes no Botafogo

Pedro Raul, no centro, e Luís Henrique, pela esquerda, são titulares absolutos do Alvinegro; no lado oposto, Luiz Fernando e Rhuan aparecem na briga por titularidade no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 06:00

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enquanto está à espera de Salomon Kalou, o Botafogo toca a vida visando o começo do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Paulo Autuori estreia na competição na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, às 19h15, no Estádio Abi Chedid. Após mais de um mês de treinamentos, o treinador possui praticamente o time titular pronto para a partida, mas algumas posições ainda são passíveis de dúvidas.
Uma delas, justamente, é o ataque. Se Luís Henrique, revelação do Alvinegro e atuando pelo lado esquerdo, e Pedro Raul, artilheiro da equipe no ano e homem de referência, aparecem como certezas, o lado direito aparece com dois nomes que podem assumir a titularidade: Luiz Fernando e Rhuan.
O primeiro foi titular em praticamente toda a 'Era Paulo Autuori' e é o segundo atleta com mais partidas pelo Alvinegro em 2020. O segundo foi importante na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu parte dos treinamentos presenciais pós-pandemia do coronavírus por estar aprimorando a parte física, mas deixou boa impressão no amistoso contra o Fluminense, no último sábado.
Em geral, os dois conseguem trazer características semelhantes ao time, mas possuem algumas diferenças. Luiz Fernando, por exemplo, já foi elogiado por Paulo Autuori pelo trabalho de recomposição defensiva e é uma importante opção de velocidade. Rhuan, por sua vez, tem destaque no um contra um e na finalização de média distância.
Com exceção de amistosos, Luiz Fernando atuou 11 vezes na temporada, marcando um gol e dando três assistências. Rhuan teve três participações em jogos, sem balançar as redes.

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