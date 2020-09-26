Que jogo maluco! Manchester United vence o Brighton com competência, ajuda da trave e VAR após apito final

Crédito: Rashford decidiu jogo duro contra o Brighton pela Premier League (GLYN KIRK / POOL / AFP

Apesar do excelente jogo do Brighton na partida, o Manchester United conseguiu os primeiros três pontos no Campeonato Ingles após vitória por 3 a 2. O jogo foi maluco, teve cinco bolas na trave dos mandantes, virada, VAR após o apito final da partida e os Red Devils conquistando vitória chave para a sequência da competição.

NA TRAVEO Brighton teve um início muito forte em casa e logo aos nove minutos, Trossard recebeu bola na entrada da área e finalizou com força na trave. Aos 20, o camisa 11 novamente parou no poste, mas em uma finalização cruzada que passou rente à baliza. Já o zagueiro Webster aproveitou cruzamento de Maupay e cabeceou estranho, mas no travessão do goleiro De Gea.

EMOÇÃOApós muita pressão, o Brighton arrumou um pênalti cometido por Bruno Fernandes em Lamptey e Maupay cobrou e converteu com uma estilosa cavadinha aos 40 minutos e comemorar com o famoso gesto de choro. Apesar de estar melhor, o Manchester United chegou ao empate com gol contra de Dunk em infelicidade após jogada de bola parada.

VIRADANo início da segunda etapa, o VAR teve grande participação na partida ao anular um pênalti marcado em campo pelo juiz em favor do Brighton e anular um gol de Rashford em posição irregular. Mas aos nove minutos, o atacante inglês dos Red Devils foi responsável por fazer uma linda jogada individual, deixar o marcador do chão e marcar um golaço.

INACREDITÁVELApós a virada, o Brighton voltou a se impor dentro de jogo, pressionar pelo empate, mas apesar do excelente jogo, os mandantes não conseguiram balançar as redes. Apenas a trave se movimentou em outras duas oportunidades com March finalizando cruzado e Trossard carimbando o poste aos 30 minutos. Nos acréscimos, o meia-atacante parou em De Gea evitando o empate.