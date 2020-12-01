Quarto uniforme do Red Bull Bragantino é lançado pelo clube

Em tom predominantemente vermelho, o Red Bull Bragantino lançou oficialmente nessa terça-feira (1) o equivalente ao seu quarto uniforme para a temporada de 2020.

A ideia da empresa multinacional do ramo de bebidas energéticas que faz o investimento na estrutura do Braga é de criar um uniforme que envolve o caráter sanguíneo da relação entre clube e torcida e também da identidade visual da própria marca que se trata de dois touros vermelhos.

Os modelos para a divulgação do novo manto fizeram um paralelo entre passado, presente e futuro do clube colocando, lado a lado, o campeão do Paulista em 1990, Gil Baiano, a jogadora Dandara da equipe feminina e um nome da base do Bragantino, Bruno Gonçalves.