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Quarto uniforme do Red Bull Bragantino é lançado pelo clube

Em tom predominantemente vermelho, ideia é exaltar o caráter de "amor sanguíneo" pelo clube de Bragança Paulista...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:27

LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 12:27
Em tom predominantemente vermelho, o Red Bull Bragantino lançou oficialmente nessa terça-feira (1) o equivalente ao seu quarto uniforme para a temporada de 2020.
A ideia da empresa multinacional do ramo de bebidas energéticas que faz o investimento na estrutura do Braga é de criar um uniforme que envolve o caráter sanguíneo da relação entre clube e torcida e também da identidade visual da própria marca que se trata de dois touros vermelhos.
Os modelos para a divulgação do novo manto fizeram um paralelo entre passado, presente e futuro do clube colocando, lado a lado, o campeão do Paulista em 1990, Gil Baiano, a jogadora Dandara da equipe feminina e um nome da base do Bragantino, Bruno Gonçalves.
O novo uniforme exposto pela equipe de Bragança Paulista terá a sua estreia feita longe da cidade do interior paulista já que, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Maurício Barbieri visita no sábado (5) às 21h o Coritiba no Couto Pereira.

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