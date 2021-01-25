PSG oferece três anos de contrato para Sergio Ramos

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid ainda não foi definida. Com isso, surgem interessados no zagueiro espanhol. De acordo com o "Onda Cero", o Paris Saint-Germain já enviou uma proposta ao jogador no valor de 15 milhões de euros por temporada e três anos de contrato.

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