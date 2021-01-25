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futebol

PSG oferece três anos de contrato para Sergio Ramos

De acordo com o "Onda Cero", o zagueiro espanhol pode ganhar 15 milhões de euros por temporada...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 09:06

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 09:06

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid ainda não foi definida. Com isso, surgem interessados no zagueiro espanhol. De acordo com o "Onda Cero", o Paris Saint-Germain já enviou uma proposta ao jogador no valor de 15 milhões de euros por temporada e três anos de contrato.
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O Real Madrid não conseguirá chegar aos valores propostos pela equipe francesa. O clube merengue segue firme na proposta oferecida de dois anos de contrato e redução salarial de 10%, algo que o zagueiro não está disposto a aceitar.Manchester United, City e Liverpool também demonstraram interesse em Sergio Ramos. Desde 2005 no Real Madrid, o espanhol atuou em 668 partidas, marcou 100 gols e deu 40 assistências com a camisa do clube merengue.

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