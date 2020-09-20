PSG inicia conversas para contratar Dele Alli, diz jornal

O Paris Saint-Germain está interessado em contratar o meia Dele Alli, do Tottenham. O meia de 24 anos é um nome na mira dos franceses há algum tempo, mas o desejo de contratá-lo deve ser intensificado nesta janela de transferências, diz o jornal 'Telegraph'.Dele Alli esteve fora da lista de relacionados nos últimos dois jogos dos Spurs, contra o Plovdiv, na Liga Europa, e contra o Southampton, no Campeonato Inglês. A contratação de Bale também pode abrir o caminho para uma mudança de ares.
A publicação afirma ainda não saber como será feito o negócio - valores e tipo de negociação ainda não estão definidos. Porém, o Tottenham estaria aberto a emprestar o inglês, e esse pode ser um caminho a ser seguido por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense.
A Inter de Milão também expressou interesse no meia do Tottenham, mas o PSG deu a primeira cartada. Com contrato até 2024, o inglês também foi oferecido na negociação que levou Bale e Reguilón dos Spurs para o Real Madrid.