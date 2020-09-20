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futebol

PSG inicia conversas para contratar Dele Alli, diz jornal

Meia de 24 anos estaria fora dos planos de José Mourinho no Tottenham, mas conversas ainda estão em fase preliminar...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 09:11
Crédito: Alli teria sido oferecido ao Real em negociação que levou Bale e Reguilón aos Spurs (Divulgação Twitter
O Paris Saint-Germain está interessado em contratar o meia Dele Alli, do Tottenham. O meia de 24 anos é um nome na mira dos franceses há algum tempo, mas o desejo de contratá-lo deve ser intensificado nesta janela de transferências, diz o jornal 'Telegraph'.Dele Alli esteve fora da lista de relacionados nos últimos dois jogos dos Spurs, contra o Plovdiv, na Liga Europa, e contra o Southampton, no Campeonato Inglês. A contratação de Bale também pode abrir o caminho para uma mudança de ares.
A publicação afirma ainda não saber como será feito o negócio - valores e tipo de negociação ainda não estão definidos. Porém, o Tottenham estaria aberto a emprestar o inglês, e esse pode ser um caminho a ser seguido por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense.
A Inter de Milão também expressou interesse no meia do Tottenham, mas o PSG deu a primeira cartada. Com contrato até 2024, o inglês também foi oferecido na negociação que levou Bale e Reguilón dos Spurs para o Real Madrid.

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