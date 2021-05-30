PSG e Inter de Milão chegam a acordo, e Hakimi fica perto de ser anunciado pelo time francês

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O Paris Saint-Germain está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, da Inter de Milão. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube francês chegou a um acordo com a atual campeã italiana, e o marroquino será atleta parisiense.

+ Veja a classificação final da Ligue 1Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o PSG desembolsará 60 milhões de euros (R$ 382 milhões) pelo jogador de 22 anos. O valor é superior à primeira proposta pelo atleta, quando os franceses ofereceram 30 milhões de euros (R$ 191 milhões), além do volante Leandro Paredes.

Com esta venda confirmada, a Inter tentará manter todos os seus outros destaques. O atacante Romelu Lukaku, que poderia ser vendido para conter a crise financeira da equipe, deverá permanecer. A Nerazzurri calcula que os impactos da Covid-19 trouxeram um déficit entre 130 milhões e 140 milhões de euros (R$ 828 milhões e R$ 892milhões).

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