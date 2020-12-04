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futebol

PSG defende liderança do Francês diante do Montpellier

Após dar um passo importante na classificação da Liga dos Campeões, a equipe de Neymar volta suas atenções para sua recuperação no Campeonato Francês...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 16:36

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:36

Crédito: Após vitória na Liga dos Campeões, PSG defende a liderança no Francês - OLI SCARFF / AFP
Neste sábado, o PSG viaja para enfrentar o Montpellier, defendendo a liderança do Campeonato Francês e buscando superar os pontos perdidos nos últimos dois jogos, na derrota para o Monaco e no empate diante do Bordeaux. A partida terá início às 17h, em Montpellier.
Após a vitória sobre o Manchester United na Liga dos Campeões, Thomas Tuchel poder colocar força máxima em campo. Afinal, os parisienses estão a apenas um empate diante do Istambul Basaksehir para se classificar às oitavas de final da Champions.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Apesar disso, o Montpellier quer buscar uma vitória e, quem sabe, almejar uma liderança. A equipe está com 23 pontos, apenas dois atrás do líder PSG, adversário direito desta sábado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES: Montpellier: Omlin, Sambia, Mendes, Congré e Ristic; Ferri, Mavididi, Mollet, Laborde e Savanier; Delort.
PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo Pereira, Herrera; Di María (Kean), Mbappé, Neymar.

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