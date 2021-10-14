PSG aprova injeção de dinheiro e espera renovar com Mbappé

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain aprovou um aumento de capital de 171 milhões de euros (R$ 1 bilhão), que equivale a um orçamento total de 511 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões), segundo o "Le Parisien". Dentre um dos objetivos do clube com essa injeção financeira está a renovação contratual de Mbappé.O atacante é pretendido pelo Real Madrid e chegou a pedir para deixar o PSG na última janela de transferências, embora não tenha a solicitação atendida. O atleta tem contrato até 2022 e a partir de janeiro poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

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Outro objetivo do Paris Saint-Germain com o aumento de capital é reequlibrar a economia do clube após grandes perdas durante a pandemia da Covid-19. A entidade comandada por Nasser Al-Khelaifi não foi ameaçada pela Uefa ou pela DNCG, organismo financeiro de controle das equipes francesas. ao ter em suas contas uma liquidez para assumir suas dívidas.