Próximo de completar 50 jogos, Dodi celebra momento no Fluminense

Reserva antes da paralisação, o volante Dodi se tornou uma das peças mais importantes do esquema do técnico Odair Hellmann durante as finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Agora, prestes a engrenar a quarta partida como titular e completar 50 jogos pelo Fluminense, o jogador comemorou as oportunidades.
- Estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família, que tem me apoiado. Estou trabalhando bastante para ter essa oportunidade desde que cheguei aqui, buscando uma sequência para mostrar meu futebol e ajudar o Fluminense. Quando o Papito (Odair) falou que eu ia jogar, estava bem preparado, me dediquei ao máximo e estou aproveitando ao máximo para desfrutar e ajudar - disse Dodi ao site oficial do Flu.Com pouco tempo de treinamento entre as partidas, o Fluminense tenta minimizar os efeitos físicos e a falta de trabalhos mais específicos. Uma das alternativas encontradas por Odair foi a conversa.
- Temos pouco tempo para descansar, mas a equipe está bem focada, sabe o que tem que fazer. Papito conversa bastante com a gente. Estou muito feliz, muito motivado, assim como meus companheiros. Vamos em busca do nosso objetivo, que é ser campeão afirmou o volante, que chegou ao Fluminense em abril de 2018 e tem um gol, exatamente em um Fla-Flu, em 2019.
- Estou muito feliz de alcançar essa marca (50 jogos), muito feliz em vestir essa camisa. Quero desfrutar ao máximo dessa final junto com meus companheiros para, se Deus quiser, sair campeão - completou.