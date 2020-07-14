Próximo de completar 50 jogos, Dodi celebra momento no Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Reserva antes da paralisação, o volante Dodi se tornou uma das peças mais importantes do esquema do técnico Odair Hellmann durante as finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Agora, prestes a engrenar a quarta partida como titular e completar 50 jogos pelo Fluminense, o jogador comemorou as oportunidades.

- Estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família, que tem me apoiado. Estou trabalhando bastante para ter essa oportunidade desde que cheguei aqui, buscando uma sequência para mostrar meu futebol e ajudar o Fluminense. Quando o Papito (Odair) falou que eu ia jogar, estava bem preparado, me dediquei ao máximo e estou aproveitando ao máximo para desfrutar e ajudar - disse Dodi ao site oficial do Flu.Com pouco tempo de treinamento entre as partidas, o Fluminense tenta minimizar os efeitos físicos e a falta de trabalhos mais específicos. Uma das alternativas encontradas por Odair foi a conversa.

- Temos pouco tempo para descansar, mas a equipe está bem focada, sabe o que tem que fazer. Papito conversa bastante com a gente. Estou muito feliz, muito motivado, assim como meus companheiros. Vamos em busca do nosso objetivo, que é ser campeão afirmou o volante, que chegou ao Fluminense em abril de 2018 e tem um gol, exatamente em um Fla-Flu, em 2019.