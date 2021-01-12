Próximo de atingir meta no Arsenal, Pablo Marí irá render mais R$ 6,6 milhões aos cofres do Flamengo

Crédito: Divulgação/Arsenal

A saída de Pablo Marí está próxima de completar um ano, mas o zagueiro segue dando frutos ao Flamengo. Caso entre em campo contra o Crystal Palace, nesta quinta-feira, o espanhol irá completar dez jogos com a camisa do Arsenal, que será obrigado a pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) ao clube carioca.

+ Rogério Ceni balança no Flamengo, e Chelsea de olho em zagueiro francês. Confira o Dia do Mercado!E este cenário pode se repetir nos próximos meses. Quando acertou a transferência de Marí ao Arsenal, o Flamengo incluiu uma cláusula no contrato que prevê o pagamento desta quantia toda vez que o atleta somar dez jogos, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões).

Marí teve um início difícil na Inglaterra, prejudicado pelos reflexos da pandemia do coronavírus e uma grave lesão no tornozelo, que o tirou dos gramados por seis meses. De volta aos gramados no início de dezembro, o espanhol marcou um gol na vitória sobre o Rapid Viena, pela Liga Europa, e vive boa fase desde então.

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