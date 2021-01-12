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Próximo de atingir meta no Arsenal, Pablo Marí irá render mais R$ 6,6 milhões aos cofres do Flamengo

Em boa fase e titular, zagueiro está prestes a completar dez jogos jogos pelo clube inglês, o que desbloqueia uma cláusula no contrato de venda...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 11:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 11:45

Crédito: Divulgação/Arsenal
A saída de Pablo Marí está próxima de completar um ano, mas o zagueiro segue dando frutos ao Flamengo. Caso entre em campo contra o Crystal Palace, nesta quinta-feira, o espanhol irá completar dez jogos com a camisa do Arsenal, que será obrigado a pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) ao clube carioca.
+ Rogério Ceni balança no Flamengo, e Chelsea de olho em zagueiro francês. Confira o Dia do Mercado!E este cenário pode se repetir nos próximos meses. Quando acertou a transferência de Marí ao Arsenal, o Flamengo incluiu uma cláusula no contrato que prevê o pagamento desta quantia toda vez que o atleta somar dez jogos, até alcançar o valor máximo de 8 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões).
Marí teve um início difícil na Inglaterra, prejudicado pelos reflexos da pandemia do coronavírus e uma grave lesão no tornozelo, que o tirou dos gramados por seis meses. De volta aos gramados no início de dezembro, o espanhol marcou um gol na vitória sobre o Rapid Viena, pela Liga Europa, e vive boa fase desde então.
+ Confira a tabela do Campeonato Inglês+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Titular nas últimas quatro partidas, o espanhol ganhou a confiança do técnico Mikel Arteta e prova o bom momento pelos números. Das nove partidas em que entrou em campo, o Arsenal venceu oito e perdeu uma, justamente no jogo em que ele se machucou, contra o Manchester City.

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