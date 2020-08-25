Promessa do Ninho e reserva mais utilizado: Thuler e Pedro têm brechas para sequência no Flamengo

Crédito: Thuler e Pedro devem ser titular neste domingo, contra o Santos (Fotos: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo está em busca de dias melhores a fim de retomar o caminho das vitórias. E o trajeto terá que ser feito sem a presença de dois titulares, ao menos para o próximo jogo, que será diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro. Sem Rodrigo Caio e Gabigol, lesionados, a tendência é que Thuler e Pedro assumam a titularidade e engatem uma sequência entre os 11.

O primeiro tem visto a torcida o pedir como titular com certa frequência, uma vez que Léo Pereira e Gustavo Henrique, contratados para esta temporada, não transmitem a confiança necessária para boa parte das arquibancadas.

Contra o Botafogo, no decorrer do duelo encerrado em 1 a 1, a prata da casa (outro fator que colabora para o coro popular) entrou na vaga de Rodrigo Caio e não comprometeu. Pelo contrário. Demonstrou segurança e foi festejado pelos companheiros no vestiário, sobretudo pelo longo período em que estava sem atuar: o último jogo havia sido contra a Cabofriense, dia 29 de fevereiro, pelo Carioca.

No Instagram, inclusive, Thuler recebeu um lobby ilustre pela sua titularidade:

- Vai que é tua. Já está merecendo - escreveu Reinier, nos comentários. Se Thuler não vinha jogando, o mesmo não se pode dizer em relação a Pedro. Até aqui, ele é o reserva mais utilizado na Era Domènec Torrent. O camisa 21 iniciou todas as cinco partidas do técnico - e do Brasileirão - no banco, mas foi acionado pelo catalão em todas as oportunidades anteriores.