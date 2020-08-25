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Promessa do Ninho e reserva mais utilizado: Thuler e Pedro têm brechas para sequência no Flamengo

Para o jogo contra o Santos, dupla deve ser titular, caso siga a tendência das últimas alterações de Domènec Torrent. O centroavante entrou em todos os jogos com o catalão...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 05:55

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 05:55

Crédito: Thuler e Pedro devem ser titular neste domingo, contra o Santos (Fotos: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo está em busca de dias melhores a fim de retomar o caminho das vitórias. E o trajeto terá que ser feito sem a presença de dois titulares, ao menos para o próximo jogo, que será diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro. Sem Rodrigo Caio e Gabigol, lesionados, a tendência é que Thuler e Pedro assumam a titularidade e engatem uma sequência entre os 11.
O primeiro tem visto a torcida o pedir como titular com certa frequência, uma vez que Léo Pereira e Gustavo Henrique, contratados para esta temporada, não transmitem a confiança necessária para boa parte das arquibancadas.
Contra o Botafogo, no decorrer do duelo encerrado em 1 a 1, a prata da casa (outro fator que colabora para o coro popular) entrou na vaga de Rodrigo Caio e não comprometeu. Pelo contrário. Demonstrou segurança e foi festejado pelos companheiros no vestiário, sobretudo pelo longo período em que estava sem atuar: o último jogo havia sido contra a Cabofriense, dia 29 de fevereiro, pelo Carioca.
No Instagram, inclusive, Thuler recebeu um lobby ilustre pela sua titularidade:
- Vai que é tua. Já está merecendo - escreveu Reinier, nos comentários. Se Thuler não vinha jogando, o mesmo não se pode dizer em relação a Pedro. Até aqui, ele é o reserva mais utilizado na Era Domènec Torrent. O camisa 21 iniciou todas as cinco partidas do técnico - e do Brasileirão - no banco, mas foi acionado pelo catalão em todas as oportunidades anteriores.
Sob o comando de Dome, Pedro ainda não foi às redes e nem deu assistências - um fator que tem ocorridos com todos os reservas. Contudo, com a possibilidade de engatar uma sequência como titular pela primeira vez no clube, o centroavante terá a chance de ouro para melhor os seus número, principalmente por Gabigol ter que ficar cerca de duas semanas fora de ação (assim como Rodrigo Caio, diga-se).

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