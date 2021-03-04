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Promessa do Flamengo realiza sonho na Seleção Brasileira Sub-18: 'É muito melhor do que a gente espera'

Werton foi convocado pela primeira vez e está participando de período preparatório na Seleção Brasileira Sub-18, sob o comando de Dudu Patetuci, em Recife...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 18:30
Crédito: Foto: Caio Falcão/CBF
Convocado pela Seleção Brasileira Sub-18, o atacante Werton, do Flamengo, está realizando um sonho. Chamado para vestir a Amarelinha pela primeira vez, para participar de um período preparatório em Recife, ao lado de outros jovens, o atleta, nascido no Amazonas, está aproveitando ao máximo a chance.Ao site da CBF, Werton comentou a emoção de ver o nome na lista de convocados e avaliou o período na Seleção, sob o comando de Dudu Patetuci.
- Não acreditei quando vi meu nome na lista. Chorei muito. A gente fica com muita expectativa de chegar à Seleção, saber como será recebido, o tratamento. É muito melhor do que a gente espera. Temos tudo do melhor e os treinamentos são muito bons. A gente evolui muito trabalhando ao lado dos melhores. Aqui, tive oportunidade de me aproximar de jogadores que só conhecia por ser rival dentro de campo. Estou tentando aproveitar ao máximo.Werton é natural de Benjamin Constant, no Amazonas, e se mudou para Manaus aos seis anos de idade. Para chegar à capital e principal centro financeiro da região, viajou seis dias de barco. A sua chegada ao Flamengo se deu aos nove anos de idade, e o atacante tem se destacado desde então.
Destaque na base do Flamengo ao longo de 2020, com 11 gols em 18 partidas pelos times Sub-17 e Sub-20, Werton assinou seu contrato profissional com o Rubro-Negro em dezembro, válido até 2023 e multa de 50 milhões de euros.
Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira Sub-18 encerra o período com a disputa de um jogo preparatório contra a equipe sub-20 do Retrô F.C às 10h. O duelo será transmitido pelo canal da CBF TV, no Youtube, e no site oficial da entidade.
Além do atacante Werton, o goleiro Kauã representa o Flamengo na Seleção.

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