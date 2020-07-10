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futebol

Promessa da base, atacante Gabriel Silva renova com o Palmeiras

Jovem de 18 anos é considerado uma das principais revelações do clube e já vem treinando no profissional. Novo vínculo do jogador com o Verdão é válido por cinco temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 12:13

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:13

Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras
O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o atacante Gabriel Silva, de 18 anos, considerado uma das principais promessas da base do clube. O novo vínculo é válido até 30 de junho de 2025.
Tratado como a nova joia palmeirense, Gabriel já vem treinando no grupo de apoio dos profissionais e pode ganhar chances nesta temporada.
Ano passado, o atacante mostrou estrela ao marcar em todas as seis finais que disputou. Em 2019, foram 40 gols marcados em 46 partidas, atuando entre as categorias sub-17 e sub-20. Ele também é constantemente convocado para as seleções de base.
- Estou muito feliz com essa renovação. O Palmeiras é a minha casa e ter a chance de retornar às atividades ao lado da equipe profissional mostra que estou no caminho certo. Quero tirar o máximo proveito desta oportunidade e fazer história com essa camisa - declarou o atacante, que chegou ao Verdão com 13 anos de idade, em 2015, e desde a semana passada vem atuando com o elenco principal.
O Palmeiras vem renovando os contratos de suas promessas da base. Além de Gabriel Silva, também estenderam seus vínculos Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Esteves, Alan, Gabriel Veron e Wesley.

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