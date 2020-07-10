Promessa da base, atacante Gabriel Silva renova com o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o atacante Gabriel Silva, de 18 anos, considerado uma das principais promessas da base do clube. O novo vínculo é válido até 30 de junho de 2025.

Tratado como a nova joia palmeirense, Gabriel já vem treinando no grupo de apoio dos profissionais e pode ganhar chances nesta temporada.

Ano passado, o atacante mostrou estrela ao marcar em todas as seis finais que disputou. Em 2019, foram 40 gols marcados em 46 partidas, atuando entre as categorias sub-17 e sub-20. Ele também é constantemente convocado para as seleções de base.

- Estou muito feliz com essa renovação. O Palmeiras é a minha casa e ter a chance de retornar às atividades ao lado da equipe profissional mostra que estou no caminho certo. Quero tirar o máximo proveito desta oportunidade e fazer história com essa camisa - declarou o atacante, que chegou ao Verdão com 13 anos de idade, em 2015, e desde a semana passada vem atuando com o elenco principal.