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Procurador do STJD promete analisar imagens de confusão na Arena e fala sobre punição ao Grêmio

Ronaldo Piacente já está com a denuncia do Grêmio em mãos e vai analisar o caso nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:28

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:28

Crédito: Torcida do Grêmio em conflito pós-jogo (Ricardo Rimoli / Lancepress!
As cenas lamentáveis na Arena do Grêmio no último domingo após o duelo contra o Palmeiras, certamente irão prejudicar o Tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o procurador do STJD, Ronaldo Piacente em entrevista ao portal Terra, o Tricolor será enquadrado no artigo 213 incisos I, II e III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por não ter evitado a baderna em seu estádio e a punição pode chegar em até dez jogos sem o mando de campo.
Além da perda do mando de campo, o Grêmio vai levar uma punição no bolso que pode chegar a R$ 100 mil devido a destruição do equipamento do VAR.
Torcidas
Segundo Piacente, o STJD também vai analisar as imagens e pode afastar as torcidas organizadas, caso elas sejam identificadas.

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