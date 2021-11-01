Procurador do STJD promete analisar imagens de confusão na Arena e fala sobre punição ao Grêmio

Crédito: Torcida do Grêmio em conflito pós-jogo (Ricardo Rimoli / Lancepress!

As cenas lamentáveis na Arena do Grêmio no último domingo após o duelo contra o Palmeiras, certamente irão prejudicar o Tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro.

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De acordo com o procurador do STJD, Ronaldo Piacente em entrevista ao portal Terra, o Tricolor será enquadrado no artigo 213 incisos I, II e III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por não ter evitado a baderna em seu estádio e a punição pode chegar em até dez jogos sem o mando de campo.

Além da perda do mando de campo, o Grêmio vai levar uma punição no bolso que pode chegar a R$ 100 mil devido a destruição do equipamento do VAR.

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