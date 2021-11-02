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futebol

Procurador do STJD denuncia Grêmio e Rafinha

Tricolor deve encerrar o Brasileiro sem a presença da torcida; jogador vai precisar se explicar das ofensas a equipe de arbitragem...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 23:17

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 23:17

Crédito: Ricardo Rimoli / Lancepress!
O Procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, não perdeu tempo e denunciou o Grêmio por conta da invasão da torcida no último domingo, no jogo contra o Palmeiras.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O documento apresentado pede que o Tricolor atue com portões fechados até que o clube seja julgado pelo Tribunal. Além disso, nos jogos como visitante, o Grêmio também não poderá contar com a torcida no estádio.
Devido a confusão armada pela torcida na Arena, o Grêmio foi enquadrado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode sofrer multa de R$ 100 mil e perda de 10 mandos de campo.
Rafinha
Quem também pode parar no Tribunal é o lateral-direito Rafinha. Suspenso do jogo contra o Verdão, o jogador foi ao túnel de acesso ao vestiário para ofender a equipe de arbitragem. Por conta do ato, ele foi enquadrado no artigo 243-F e pode ser multado de R$ 100 a R$ 100 mil e pegar uma suspensão de seis partidas.

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