Procurador do STJD denuncia Grêmio e Rafinha

Crédito: Ricardo Rimoli / Lancepress!

O Procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, não perdeu tempo e denunciou o Grêmio por conta da invasão da torcida no último domingo, no jogo contra o Palmeiras.

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O documento apresentado pede que o Tricolor atue com portões fechados até que o clube seja julgado pelo Tribunal. Além disso, nos jogos como visitante, o Grêmio também não poderá contar com a torcida no estádio.

Devido a confusão armada pela torcida na Arena, o Grêmio foi enquadrado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode sofrer multa de R$ 100 mil e perda de 10 mandos de campo.

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