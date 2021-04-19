Problemas repetidos justificam a eliminação do Vasco e são os ajustes a serem feitos para a Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Jogadores lamentam, o técnico critica... faz parte. Ninguém quer ser eliminado. Mas o Vasco pode, também, olhar para o próprio umbigo para avaliar o que pode ser ajustado para a sequência da temporada. E o jogo contra o Boavista confirmou questões que já haviam sido reparadas em partidas anteriores.São dois os problemas. A bola parada defensiva é um, e ela resultou nos dois gols do time de Saquarema neste domingo. Já foi tema tratado em diferentes partidas. É uma das causas dos resultados que impediram o Cruz-Maltino de avançar no Campeonato Carioca.

Outro problema é a resistência física e também já foi visto noutros jogos. Os poréns são conhecidos: ser início de temporada, não ter havido pré-temporada adequada e o calendário apertado entre um ano de futebol e o outro. Era nítido que faltava "pulmão" ao Vasco nos últimos dez minutos do último jogo.

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Contra o Flamengo não faltou fôlego. O time, porém, teve oito dias de preparação. Tempo suficiente para recuperação e ajustes em campo. O técnico Marcelo Cabo sabe que a confirmação do aparente favoritismo do Vasco na Série B que começa em seis semanas passa pela correção dos erros citados.